El Concello de Barbadás agiliza el pago a proveedores y empresas

20/04/2020 05:00 h

El Concello de Barbadás está agilizando al máximo el pago a proveedores y empresas «para dar liquidez co ánimo de apoiar ao comercio local e á creación de emprego», según ha señalado el alcalde y concejal de Economía, Xosé Carlos Valcárcel. Aunque el escenario no es el mejor posible, el Concello apuesta por asumir el esfuerzo y ayudar al comercio local. El regidor municipal de Barbadás indicaba este sábado que «co obxecto de dar liquidez e favorecer a actividade empresarial e comercial de proveedores e empresas que manteñen unha relación contractual co Concello de Barbadás, onte realizaronse varias operacións de pago de facturas por valor de 246.475 euros». En el municipio se están llevando a cabo toda una serie de iniciativas en este estado de alarma, que van desde el reparto de mascarillas o alimentos a la creación de un servicio de asistencia psicológica a la impresión de apuntes para los estudiantes, entre otras.