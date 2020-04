As Pontes iniciará el lunes el reparto de mascarillas

0

As Pontes 18/04/2020 13:33 h

El Ayuntamiento de As Pontes iniciará el lunes, 20 de abril, el reparto de mascarillas entre la población mayor de 65 años del municipio. Tal y como informa el gobierno local «trátase das 1.200 mascarillas de tipo cirúrxico de triple capa, con certificado CE para produtos sanitarios segundo a directiva europea 93/42/EEC postas a disposición dos concellos da provincia pola Deputación da Coruña».

Señalan que «este reparto gratuíto realizarase en colaboración cos cinco establecementos farmacéuticos da localidade. Repartirase unha mascarilla por persoa que deberá presentar, no momento da recollida, o Documento Nacional de Identidade (DNI). A este número hai que sumarlle ás 30.000 mascarillas, coas mesmas características que as doadas pola Deputación da Coruña, mercadas polo Concello das Pontes e que se recibirán a finais do mes de abril, que serán repartidas entre toda a poboación. Un contrato que reserva a posibilidade de subministración de 30.000 mascarillas máis que chegarían ao municipio no mes de maio».

Desde As Pontes se indica que el objetivo de esta medida «é reforzar a seguridade da veciñanza que teña que saír á rúa durante o período de confinamento e desde o Concello lembran que a utilización da mascarillas debe ser sempre complementario ás medidas de distancia interpersoal, hixene de mans e hixene de espazos públicos e privados».