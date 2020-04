Última hora del virus en el mundo: más de 2.160.000 enfermos y un 25 % se ha recuperado

Un hombre camina junto a un mural que representa a una persona con una mascarilla quirúrgica en Hong Kong (China), donde se han introducido medidas de distanciamiento social, como reuniones de no más de cuatro personas en lugares públicos, para combatir la propagación del coronavirus

17/04/2020

El avance de la pandemia en el mundo afecta a 185 países y este viernes amanecía con más de 2.160.000 personas enfermas y 145.000 fallecidos a causa del coronavirus. El índice de personas recuperadas es del 25 %, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. En Estados Unidos se concentra el mayor número de positivos (hay 671.425 personas enfermas y más de 33.000 fallecidos). El foco más importante de contagio en Europa está en España, con casi 185.000 afectados por el nuevo virus, seguida de Italia (168.941), Francia (147.091), Alemania (137.698) y Reino Unido (104.148). En cuanto al número de fallecimientos, Italia se mantiene a la cabeza a nivel europeo con 22.170 defunciones, en España son 19.315, en Francia 17.920 y 13.729 en el Reino Unido.

Más allá de los números, los distintos gobiernos avanzan en sus planes de desconfinamiento, a distintos ritmos y siguiendo criterios muy diferentes. Esta madrugada Estados Unidos presentaba su plan de reapertura, en tres fases y por estados en función de la situación que atraviese cada uno. En el que fue el foco de la pandemia internacional por el COVID-19, la ciudad de Wuhan (China), las autoridades oficiales daban un vuelco a la esperanzadora cifra de letalidad de las últimas jornadas y la aumentaban en más de un millar de fallecidos tras revisarla.

Trump autoriza la reapertura en 29 estados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está a favor de «tener la economía en funcionamiento» y ha presentado un plan para la reactivación del país porque «mantenerlo cerrado también implica muertes», aseguró. La hoja de ruta, remitida a los distintos gobernadores, fue bautizada como Abrir América de Nuevo. Se articula en tres fases y permite la apertura por zonas territoriales, siempre que se cumplan una serie de requisitos mínimos. En este sentido, Trump aseguró que 29 de los 50 estados se encuentran ya en disposición de iniciar la reapertura en la primera fase. Esta puede activar si los casos de COVID-19 han decrecido en los últimos 14 días y la situación en los hospitales es la habitual; al tiempo que mantiene distancia social en los lugares públicos y la prohibición de salir de sus domicilios sobre las personas vulnerables. En Nueva York o Nueva Jersey, especialmente afectados por la epidemia, tardarán más en regresar a la normalidad. En el caso del Estado neoyorkino, se mantendrán las medidas de contención hasta el 15 de mayo, según anunció ayer el gobernador Andrew Cuomo.

El PIB cae en China por primera vez en 40 años

El producto interior bruto (PIB) de China bajó un 6,8 % en el primer trimestre del año, su primera caída en 40 años. El impacto de la pandemia y las medidas de contención implantadas han tenido sus consecuencias en la economía del gigante asiático, según reconocía este viernes la Oficina Nacional de Estadística de China (ONE). «Los datos de marzo ofrecen signos más amplios de que la economía de China ha pasado lo peor, pero la recuperación probablemente seguirá siendo decepcionante», han indicado los analistas de Capital Economics Julian Evans-Pritchard y Martin Rasmussen, quienes destacan el impacto sobre la demanda doméstica en lo relativo al desempleo, así como del freno por la caída en la demanda internacional que ha hecho mella en las exportaciones.

Por otra parte, en Wuhan, ciudad china donde se originó la pandemia mundial, han revisado en las últimas horas el número de muertes provocadas por la enfermedad y han sumado 1.290 nuevas defunciones a las 2.579 anunciadas hasta el momento, hasta alcanzar las 3.869, tal y como informó la agencia estatal de noticias china Xihnua. La misma fuente indica que el Gobierno municipal de Wuhan aumentó el número total de casos de coronavirus, aunque el incremento es menor.

Reino Unido y Australia no descartan mantener el distanciamiento social hasta que haya vacuna

El Gobierno británico no solo anunció que alargará durante tres semanas más las medidas de confinamiento ante la alerta sanitaria, sino que los científicos que asesoran a las autoridades han advertido que estas podrían mantenerse hasta que se halle una vacuna contra el coronavirus. En esta misma idea coincidía Scott Morrison, primer ministro de Australia, quien dijo que no se levantará la norma que exige mantener una distancia física de al menos un metro y medio entre personas hasta que «haya una vacuna», al tiempo que estimó que esto podría producirse en un plazo de «un año», aunque otros calculan que no sería antes de 18 meses. «La distancia social es algo a lo que debemos acostumbrarnos en el futuro probable», defiende Morrison.