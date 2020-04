Ribadavia potencia a cultura local durante o peche polo coronavirus

0

La Voz de Galicia

18/04/2020 05:00 h

O Concello de Ribadavia aposta por espallar a cultura local en tempos de confinamento, e para iso hai días quen puxo en marcha o proxecto #ACulturaNonParaEnRibadavia. Aproveitando as redes sociais, o obxectivo pasa por achegar aos cidadáns o que fan os creadores da capital do Ribeiro, promovendo a iniciativa «como espazo cultural no que os artistas locais poden levar a cabo actuacións para que a cidadanía disfrute da cultura neste período de confinamento durante os fins de semana e os festivos». Dende o Concello contactouse con persoas da vila que desenvolven actividades creativas nos diferentes sectores artísticos para que graven un vídeo co seu traballo, que logo se lanza nas redes sociais. A iniciativa, que botou a andar en Semana Santa, desenvólvese nos fins de semana e xa se puideron ver as aportacións artísticas do Mago Alber, Joel Montoya e Amadeo Neira «e seguiranse a programar actuacións todos os sábados e domingos, ás 19.00 horas, dende as redes sociais do Concello de Ribadavia.