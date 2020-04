Irene Montero, un mes en cuarentena con coronavirus y sigue dando positivo

0

17/04/2020 11:25 h

La ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva más de un mes en cuarentena en su domicilio y sigue dando positivo en las pruebas de COVID-19. El pasado 11 de marzo la número dos de Podemos anunció que se había contagiado y a día de hoy, a pesar de que se encuentra bien, su situación no ha cambiado.

La pareja de Pablo Iglesias sorprendió este jueves a todos participando en el programa de Telecinco, Sálvame, era la primera vez que un ministro intervenía en este espacio televisivo. Además, esta mañana también concedió una entrevista a RNE. Montero reconoce que «por suerte» sus síntomas siempre han sido leves. Aún así todavía no hay seguridad de que no siga contagiando y , por ello, debe permanecer aislada hasta que lo determinen las autoridades sanitarias.

También nos ha contado cómo lleva el aislamiento con tres bebés: "Haciendo malabares como habrá muchas mujeres y hombres" https://t.co/GLxZGELyHo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 16, 2020

En Sálvame, Montero contó cómo lleva el aislamiento siendo madre de tres niños pequeños. «Haciendo malabares como habrá muchas mujeres y hombres. Comparto con mi pareja las tareas del hogar y el cuidado de los niños, pero una de ellas es lactante todavía», aseguró.

Montero en RNE

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido una «enorme sensibilidad» sobre la urgencia de aprobar la renta o ingreso mínimo para familias vulnerables en mayo y ha opinado que no es momento de polemizar sino de «hacer propuestas para salvar vidas».

En declaraciones en RNE, Montero ha reconocido que «evidentemente tiene debate» dentro del Gobierno la puesta en marcha de la renta mínima porque «es compleja de implementar» y ha defendido la urgencia de aprobarla porque «cada día de espera, es un día sin comer para muchas familias».

«Es urgente y así lo ha entendido el presidente con una enorme sensibilidad y por eso desde la vicepresidencia social en coordinación con el Ministerio de Inclusión y Trabajo están trabajando para que esta medida esté en mayo, que es cuando existe el compromiso de este Gobierno de que pueda estar», ha dicho la ministra de Igualdad.

Sobre la críticas a Unidas Podemos de estar actuando con deslealtad dentro del Gobierno en la defensa de esta medida, Montero ha aseverado que «no es momento de polémica» y ha argumentado que su formación se está «dejando la piel y aportando» lo mejor y más útil para frenar esta emergencia sanitaria «en la áreas» en las que el presidente les encargó para crear un fuerte escudo social.

«La gente no es idiota, es evidente que hay debate, pero somos uno cuando hay una medida; salimos todos a una a defenderla porque es lo mejor para España», ha insistido.

Sobre el aumento de las llamadas al 016, el teléfono de atención a víctimas de violencia, que fue de casi un 50 % durante la primera quincena de abril, Montero ha asegurado que «muestra que existe más violencia» machista por el confinamiento, pero también «que hay mujeres que confían en los recursos» del sistema de protección, que ha recordado, se han intensificado durante este periodo.

🔴 DIRECTO | Irene Montero (@IreneMontero), ministra de Igualdad (@IgualdadGob)



"Hay mucha gente a la que le interesa intentar plantear que hay grandísimas polémicas en el Gobierno, en el que estamos debatiendo y todas a una"



▶️ https://t.co/tDTj52a7ZJ pic.twitter.com/AfWPRVX39T — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 17, 2020

«Estamos en contacto con las CCAA, si es necesario hacer algo más se hará; las mujeres no están solas, no hay confinamiento que valga si están en situación de emergencia; que salgan a la calle que se les va proteger».