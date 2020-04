Así son las batas que Inditex ha donado a los sanitarios que luchan frente al coronavirus

Marta Gómez

; «Se ven aquí Amancio Ortega regálolle a bata» Juan Cabrera regenta en Boiro la paquetería Josefina. Allí conserva dos icónicas batas de GOA, germen de Inditex, de los años 60. La beige ya ha sido vendida; y la otra, de un rosa fuerte, está dispuesto a entregársela a su creador, si va a por ella NACHO L. TELLA / IAGO GARCÍA

El comerciante de Boiro que tenía dos prendas de Goa no desvela cuánto le pagaron y se plantea subastar la otra pieza

Igual que las prendas de ZARA que hoy en día lucen las it girls del momento, las batas de Amancio Ortega que un comerciante de Boiro localizó en su almacén vuelan. Ayer por la mañana ya se había vendido una de ellas y, si la otra no corrió la misma suerte, es porque su propietario tiene otros planes: «Me parece que a vou poñer a subasta. Aínda non o sei, porque na casa agora dinme que non a venda», explica Juan Cabrera, que se mostraba estupefacto ante la expectación por las batas.

