La actriz Toñi Acosta parodia la rueda de prensa de Yolanda Díaz sobre los ERTE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 17/04/2020 14:44 h

Dicen que la risa es una de las medicinas más potentes y, en tiempos de coronavirus, los cómicos del país aportan su granito de arena para combatir la cara más dramática de pandemia. Una de las últimas en armarse de humor ha sido la actriz Toñi Acosta, que saca punta a la actualidad nacional en un vídeo compartido en YouTube. En él, la protagonista de serie de televisión de Telecinco Señoras del (h)AMPA parodia la farragosa explicación de la ministra de Trabajo sobre los ERTE, en una aplaudida intervención que ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

El vídeo, de poco más de dos minutos, comienza mostrando una pequeña parte del discurso de Yolanda Díaz que resulta un tanto confusa: «Piensen que compuntan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en paro... A ver si soy capaz porque muchos periodistas lo preguntan. A ver si entre los dos somos capaces». Acto seguido, aparece Acosta, muy activa en las redes sociales en los últimos días en tándem con Silvia Abril, quien se saca de la mano un nuevo término: los ERCE.

La actriz celebró hace justo una semana, el 10 de abril, su 48 cumpleaños confinada en su casa. En el vídeo, explica en qué consisten los ERCE. Ella misma se responde. Son los «Expedientes de Regulación de Cumpleaños Encerrados». Y pasa a continuación a entrar en materia, emulando a la ministra: «A ver si yo me sé explicar, porque hay mucha gente que me pregunta... No es que no compute. O sea, no es que no compute como un cumpleaños porque a ti te encerraron en marzo y estamos en abril. Entonces, si tu cumpleaños es ahora, pues sí computa, porque es el paso del tiempo...».

Metida en su papel, Acosta afirma que se trata de una «idea brillante» y que «nos quieren emular en toda Europa», antes de volver de nuevo a su versión libre del enrevesado discurso de la ministra: «Es decir, si tú cumpliste en enero o febrero y tuviste un súper cumpleaños, pues no te puedes comparar a mí, que mi cumpleaños es encerrada. Entonces, a ver si Silvia me ayuda a aclararlo... No es que no compute. Tú entraste aquí con 47 y ahora cumples 48. Bien. Pero no figura. ¿Si computa? Sí. ¿No figura? No. No figura como cumpleaños y se retrasa a final de año. O sea, que las personas que son, digamos, tauro, aries y géminis van a pasar a celebrar su cumple cuando todo esto acabe y puedan hacer una fiesta con los escorpio o los sagitario. Yo no sé si me explicado bien o si Silvia puede ayudarme...».

Sirviéndose de una capeta con papeles, termina el vídeo la actriz repasando un figurado balance de los ERCE. «A ver, tengo los datos. Son 365.000 personas que cumplieron antes del encierro. O sea, es que no puede valer lo mismo. Pero yo creo que me explicado. O sea, yo creo que los niños y niñas de este país saben entender muy bien lo que una fiesta de cumpleaños en los balcones cantándote cumpleaños feliz o una fiesta de cumpleaños en un parque de bolas. Creo que me he explicado bien», concluía.