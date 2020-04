Viajar a la segunda residencia: 1.500 euros. Participar en festejos: 10.000. Así son las multas por saltarse el confinamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 16/04/2020 17:03 h

¿Cuál es la multa por salir a la calle sin una causa justificada? ¿Por viajar a una segunda residencia? ¿Y por dificultar la identificación? El Ministerio del Interior quiere que no haya más dudas y ha elaborado una guía de sanciones para unificar los criterios de graduación y facilitar, de esa forma, la labor de los agentes de los cuerpos de seguridad cuando se tengan que enfrentar a cada caso en la vía pública. Aunque pueden darse situaciones con su propia singularidad, la guía ofrece un catálogo con los supuestos más frecuentes y que cuentan con sanciones que van desde 600 a 10.000 euros.

Interior ha remitido ese catálogo de infracciones y sanciones a las delegaciones del Gobierno para tratar de unificar los criterios en el momento de tramitar los expedientes con la multa correspondiente a partir de las actas de infracción que están elaborando los agentes por no cumplir las medidas de confinamiento establecidas tras la declaración del estado de alarma y en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza.

La comunicación del Ministerio del Interior explica que es necesario que los boletines de denuncia precisen con el mayor detalle posible los hechos y las circunstancias de cada caso.

En la guía se adjunta un cuadro con las sanciones según cada infracción, cuando estas no supongan la comisión de un delito y propicien una detención:

600 euros. Desplazarse por la vía pública sin causa justificada

2.000 euros. Si el infractor muestra menosprecio

3.000 euros. Si hay intimidación.

10.000 euros. Si hay violencia o amenaza

1.200 euros. Reiteración en la infracción de restricciones a la libre circulación.

2.000 euros. Persistir en actividades no permitidas en locales comerciales o industriales

1.500 euros. Desplazamiento no autorizado a segunda residencia.

1.500 euros. Presencia de menores, personas con discapacidad o vulnerables, en especial cuando estén en un vehículo sin causa justificada.

1.500 euros. Desplazamiento no autorizado en compañía de más personas.

1.500 euros. Desplazamiento no autorizado hacia segunda residencia.

700 euros. Dificultar la identificación por parte del infractor.

1.500 euros. Actuación deliberada para impedir la identificación.

10.400 euros. Organizar o participar en festejos, celebraciones o actividades de grupo.

Este catálogo de sanciones pretende unificar criterios para que los agentes puedan actuar con mayor garantías, aunque las fuentes consultadas para elaborar esta información señalan que de todas formas se trata de una guía de recomendaciones, por lo que en algunos casos podrá haber variaciones.