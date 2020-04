En Monforte quedan en este momento setenta personas en cuarentena por coronavirus

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte 16/04/2020 20:10 h

El Hospital Comarcal de Monforte cumplió hoy su segundo día sin ningún paciente ingresado con coronavirus. En todo caso, eso no quiere decir que no haya en el distrito sanitario de Monforte personas contagiadas que todavía están pasando la enfermedad. En estos momentos, alrededor de setenta personas están pasando cuarentena dentro de sus casas porque han dado positivo en la enfermedad y todavía no están curadas.

Los médicos del hospital que se encargan de tratar directamente con los pacientes de coronavirus están haciendo seguimiento de la evolución de estas setenta personas. Todos ellos presentan síntomas leves o directamente son asintomáticos, pero no se puede descartar que su estado pueda empeorar. Si eso sucediese, serían ingresados en el hospital. Las dos plantas del centro reservadas hace un mes para atender los casos que surgiesen siguen estando operativas.

Desde que el 14 de marzo se confirmaron los dos primeros casos, que eran precisamente médicos del hospital, en el distrito sanitario de Monforte se registraron hasta el momento 116 positivos por coronavirus. Veinte de estos pacientes tuvieron que ser hospitalizados. Dieciocho fueron dados de alta y dos ni pudieron superar la enfermedad y murieron. El distrito sanitario de Monforte está formado por los municipios de las comarcas de Lemos, y los de Chantada y Carballedo.