Feijoo descarta utilizar el hospital de campaña de Expocoruña

La Voz de Galicia juan capeáns c. cortés

santiago / la voz monforte / la voz 16/04/2020 08:33 h

Sin estar a salvo de un rebrote, Galicia vuelve a la fase dos de contención de la pandemia y da por desactivada la fase tres, centrada en la atención y gestión de espacios de hospitalización y ucis. El descenso del número de contagios, del 74 %, permite confirmar que la comunidad ha superado el pico de la crisis sin que los hospitales públicos y privados en los que se habían habilitado camas de cuidados intensivos se hayan colapsado. La consecuencia inmediata es que la Xunta ha descartado la utilización del hospital de campaña de A Coruña -listo para recibir a pacientes leves en el recinto ferial- y deja también en suspenso el de Santiago, cuyo montaje no había comenzado.

Alberto Núñez Feijoo considera que los centros hospitalarios son capaces de gestionar la actual situación, que es semejante en carga asistencial a la que se daba hace 18 o 20 días. Con esta perspectiva, el presidente de la Xunta señaló que las peores jornadas en hospitalización y ocupación de ucis fueron, respectivamente, el viernes 3 y el domingo 5 de abril, la jornada en la que estaban fijadas las elecciones autonómicas.

El jefe de la Xunta cree que «sen baixar a garda» Galicia puede empezar a plantearse «a nova normalidade», la expresión con la que definió el levantamiento de restricciones «porque moitas cousas non serán como eran antes, polo menos ata que a comunidade científica teña unha vacina eficaz».

Feijoo aboga por fijar referencias en el calendario para ir superando el confinamiento con decisiones que se puedan modificar en función del retroceso o avance de la pandemia, y apuntó la necesidad de que ese regreso sea asimétrico y por territorios, sin especificar la referencia administrativa. «Tendremos que salir a la calle», anunció, pero para ello hará falta un estudio epidemiológico en cada comunidad que constate que «no toda España es igual, las consecuencias no son las mismas y el porcentaje de inmunidad es distinto. Con todos estos datos se debe valorar si en algunas zonas o ayuntamientos no conviene acelerar esa desescalada, o sí», imitando el modelo que han implementado países asiáticos que van por delante en la gestión.

Sin hacer una mención expresa a los reproches de la oposición, el presidente gallego fue respondiendo en su comparecencia pública a las acusaciones que han ido calando en las últimas semanas sobre la gestión de los datos por parte del Sergas y la Consellería de Política Social. Feijoo anunció que este mes volverá al Parlamento de Galicia para dar cuenta de la emergencia sanitaria y que seguirá contactando con los partidos políticos tras las conferencias de presidentes autonómicos «se hai novidades». «Como fixen en tres das cinco reunións», añadió.

Al margen de la cortesía y los compromisos políticos, el dirigente popular se preocupó también de desgranar los datos de fallecidos e infectados en hospitales y residencias, y se paró especialmente a explicar que la tasa de mortalidad en los centros de mayores es sensiblemente inferior a la media de España, y que el número absoluto de muertes (168) está muy lejos del que le correspondería a Galicia en un reparto proporcional de población -unas 600- sin tener en cuenta el factor del envejecimiento demográfico. «Non é para presumir de nada, pero as residencias seguirán sendo o noso obxectivo prioritario», relató un Feijoo consciente de que la oposición ha elevado el tono de las críticas en torno al cuidado de los 22.000 usuarios de residencias, de los que solo 3.500 están en centros públicos.

Sin dejar las acusaciones veladas, el presidente consideró «fundamental ter datos» para hacer frente a la pandemia y acertar en las decisiones, por eso garantizó que Galicia está trasladando «todo» al Ministerio de Sanidad, pero cree que la información no retorna con «transparencia». Feijoo considera estratégico que todas las comunidades puedan compartir datos fiables de otros territorios, y sugirió que si esa comunicación no está fluyendo es porque alguna comunidad no los está aportando.

En Galicia, y al margen del estudio que elabore el Gobierno de España, la Xunta va a lanzar un trabajo propio que va a comenzar la próxima semana, cuyo protocolo se conocerá en los próximos días. El comité de expertos sanitarios que está asesorando al Sergas cree que este informe se podrá cruzar con el que impulse el Ministerio de Sanidad, arrojando más luz sobre la situación real en Galicia. Como complemento, también se han adquirido 30.000 test de doble banda, que junto a los PCR son los más eficaces, porque permiten hacer una discriminación entre los positivos activos y los que ya están inmunizados.

Este comité clínico también ha defendido el uso generalizado de las mascarillas, para lo que es necesario seguir garantizando el suministro entre la población a la espera de un protocolo único de uso que debe venir fijado desde Madrid. La Xunta respaldará esta decisión con el reparto de 1,8 millones de mascarillas durante las próximas dos semanas entre los autónomos y empresas que las soliciten. El grupo de expertos también avaló la propuesta realizada por Galicia y otras comunidades ante el presidente Sánchez para que los niños puedan salir un tiempo limitado a la calle, acompañados por adultos y sin hacer uso colectivo de parques. Sin embargo, el Gobierno de España no se ha pronunciado sobre esta cuestión «que a Xunta non pode resolver unilateralmente», recordó Alberto Núñez Feijoo.

Antes de conocer el resultado de la reunión sectorial de educación, el dirigente gallego recomendó evitar «as decisións precipitadas e fáciles», y adelantó que mañana deliberará con sus conselleiros sobre las medidas educativas y, previsiblemente, sobre la celebración o no de oposiciones.