Cuatro de cada nueve empleos perdidos en Galicia por la pandemia son trabajadores de la provincia Comisiones Obreras estima en 13.906 los puestos que se llevó por delante el coronavirus en Pontevedra

La Voz de Galicia Marcos Gago

Pontevedra / La Voz 16/04/2020 10:25 h

El secretario de organización de Comisiones Obreras de Pontevedra, Xosé Luis García Pedrosa, estimó en 13.906 los puestos de trabajo destruidos por la pandemia en la provincia el pasado marzo. Cuatro de cada nueve empleos destruidos por el coronavirus en Galicia pertenecían a pontevedreses. Es una cifra superior a la media gallega de 3.02 %. «Aínda que se perde emprego en todos os réximes da Seguridade Social, o 93,54 % dos postos de traballo perdido foron asalariados do Réxime Xeral nunha porcentaxe superior á media galega, o que se reproduce tamén no resto dos réximes», recalca Pedrosa. El dirigente sindical sostiene que estos datos son «moi negativos porque o mes de marzo adoita ser positivo para o emprego e porque toda a destrución de postos de traballo se concentrou en só dúas semanas». Para el portavoz de CC OO, «isto tamén revela unha certa precipitación por parte de moitas empresas, que alixeiraron rapidamente os cadros de persoal sen agardaren a saber como evolucionaría a crise sanitaria ou se tiñan condicións para resistir a situación».

Comisiones Obreras precisó que el grueso de estos puestos de trabajo se deben a la finalización de contratos temporales anticipadamente y a los despidos individuales motivados por la crisis del COVID-19, que padecieron las personas que fueron excluidas de los ERTE. «Por volume de emprego probablemente se trate dos sectores do comercio, hostalaría e restauración, que son as actividades que primeiro tiveron que parar, se ben a propia Seguridade Social non desagregou estes datos por sectores», precisa el líder sindical. Para García Pedrosa, «estos datos reafirman a urxencia da aprobación inmediata dunha renta básica para as persoas que carecen de ingresos».