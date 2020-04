Comunidades del PP rechazan el acuerdo de fin de curso adoptado por el Ministerio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 16/04/2020 14:37 h

Seguridad jurídica y disparidad territorial. Basándose en estos dos aspectos, varias comunidades autonómas no quieren suscribir el acuerdo que ayer presentó la ministra de Educación, Isabel Celaá, ante la Conferencia Sectorial de Educación, donde estaban representadas todas las comunidades. Según este, la norma general es que los alumnos promocionen de curso (pasen al siguiente), e incluso titulen aunque suspendan más asignaturas de las estipuladas por ley; este concepto es más flexible en primaria, pero se limitan a dos (y siempre que no sean a la vez Lengua/Lingua y Matemáticas) en secundaria. Ahora, la crisis del coronavirus ha hecho saltar por los aires todos los preceptos anteriores y Celaá dice que no es tan importante el aprobado o suspenso como una evaluación global, una mirada general sobre el alumno. Pero por ley es el Ministerio de Educación el que tiene que decir cómo se promociona y titula.

Madrid y Murcia no quieren ser las que definan por su parte dónde está el límite para repetir. El Ministeiro de Educación de hecho no quiere tampoco que las comunidades marquen las líneas rojas, sino que sean los profesores los que actúen con total libertad a partir de las circunstancias tan especiales de hoy.

Galicia cumplirá la ley

La viceconsejera de Educación de Andalucía (el titular es Javier Imbroda), María del Carmen Castillo, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, dijo que hay un «problema de seguridad jurídica» y exigió que el Ministerio asuma su responsabilidad. También lo pidió ayer mismo la conselleira gallega, Carmen Pomar, aunque esta reconoció que si la orden ministerial se publica en el BOE, Galicia cumplirá con la ley.

«Al ministerio no le gusta nada el esfuerzo, le tiene grima»

Más reacios son los responsables de la Comunidad de Madrid: Enrique Ossorio, su consejero de Educación, dijo a Europa Press que el Gobierno ha dejado «al albur de cada comunidad autónoma con cuántos suspensos titula», pero que en Madrid va a ser con «cero suspensos». Por eso, en Madrid los que hayan suspendido las dos primeras evaluaciones, tendrán que examinarse en el mes de junio, en las llamadas pruebas de evaluación (antes globales), que serán del 15 al 25 junio (la previsión antes de la pandemia). Lo curioso es que esas pruebas están denostadas, ya que la Lomce considera que la evaluación es continua siempre, y por tanto si se aprueba la tercera evaluación se aprueba el curso. Ossorio dijo que todo se debe a que el Ministerio de Educación hace «dejación» de funciones y «no le gusta nada el esfuerzo, le tiene grima».

«No lo ratificamos»

Murcia también se perfila como insumisa. La consejera del ramo, Esperanza Moreno, pidió a la ministra que regule con una instrucción la promoción y titulación de los alumnos para evitar desiguladades entre las comunidades.y que mientras «no lo ratificamos», dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Las ocho alegaciones de Galicia

Galicia ha emitido un documento con las ocho discrepancias que la Xunta tiene ante el borrador de la orden ministerial que regula el fin de curso. Con todo, desde la Consellería de Educación insisten que por lealtad institucional, Galicia cumplirá la ley: