Xinzo lembrará o confinamento nunha publicación 

La Voz de Galicia

16/04/2020 05:00 h

O confinamento vencellado ao estado de alarma pola pandemia do coronavirus está situando aos cidadáns nun escenario novo, o que fixan as directrices de non poder saír da casa e manter, na maioría dos casos, unha estreita e prolongada convivencia que había anos que non se daba polas responsabilidades laborais, lectivas ou doutra natureza. Deixar testemuña desa realidade e dos tempos que nos está tocando vivir é o obxectivo dun concurso que promove o Concello de Xinzo de Limia para que as familias deixen lembranza da actual realidade e das súas experiencias nun libro. A iniciativa levará por título «Contos dende o confinamento» e trátase dun proxecto promovido polas concellerías de Cultura, que dirixe Ramiro Rodríguez, e de Educación, á fronte da cal está Alberto Martínez. O obxectivo do concurso é, segundo de indica dende o Concello de Xinzo, «ademais de incentivar a actividade literaria entre mozos e mozas, proporcionar ás familias un soporte para que deixen constancia escrita de como están a vivir esta difícil situación. De feito, os relatos deberán ser presentados por unidade familiar, para promover así o traballo en equipo e a creatividade colectiva. Logo formarán parte dunha publicación da que se ocupará o Concello e que quedará para a historia como testemuña do vivido en Xinzo durante estes días no seo de cada foga». Aínda que a temática é libre, valoraranse as referencias á situación que estamos a vivir por mor do coronavirus. A decisión do xurado darase a coñecer o día 30 de maio.