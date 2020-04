Ravella inicia la desescalada: retoma la actividad el lunes

0

La Voz de Galicia rosa estévez

vilagarcía / la voz 14/04/2020 20:30 h

El 11 de mayo. Esa es la fecha que se ha marcado el Concello de Vilagarcía para estar funcionando, de nuevo, al cien por cien. Así lo ha comunicado Ravella, desde donde se indica que, a partir del próximo lunes, se pondrá en marcha un plan para reactivar la vida municipal tras lo que, para entonces, ya serán cinco semanas de parón impuesto por el coronavirus. Siempre y cuando el Gobierno central no adopte decisiones que lo impidan, desde el próximo lunes «Vilagarcía deixará atrás os servizos mínimos para volver á normalidade administrativa de xeito gradual», dice un comunicado emitido por el Concello.

Los primeros en incorporarse al trabajo serán los operarios adscritos a los servicios externos, es decir, obras, jardines, electricidad, medioambiente... La semana siguiente se incorporará el personal administrativo. Tanto en un caso como en el otro, se tomarán medidas preventivas: el horario será reducido, de 9 a 14 horas, los grupos de trabajo estarán compuestos siempre por las mismas personas, se harán turnos para evitar la coincidencia de equipos distintos... Una semana después de la vuelta de los trabajadores a las oficinas municipales, el personal en su conjunto «xa se reincorporará na súa totalidade e co horario habitual de 8 a 15 horas».

Habrá excepciones, ya que servicios como el Conservatorio, la escuela de música, la guardería el centro de formación de Matosinhos, la biblioteca, la Fundación de Deportes o los talleres de empleo están sujetos «ás directrices xerais que se establezan para todo o país para este tipo de actividades e establecementos».

La actividad política

Pero no solo los trabajadores volverán a poner en marcha la Administración local: también se reanudará la actividad administrativa y política. Así, desde el 27 de abril se darán trámite a los expedientes y procedimientos administrativos que quedaron en suspenso, y volverá a correr el contador de los plazos paralizados en materia administrativa, fiscal, sancionadora, urbanística y demás. «Polo que respecta aos procedementos en materia tributaria, a Alcaldía ditará as instrucións que procedan».

El 28 de abril, «volverán as xuntas de goberno local de carácter presencial», cuyas funciones fueron asumidas, durante la crisis sanitaria, por el alcalde. A partir del 4 de mayo «recuperaranse tamén os plenos da corporación, as comisións informativas, as mesas de contratación, e as reunións da Xerencia de Urbanismo». Para garantizar las normas de seguridad, puede que se cambie el lugar de celebración de estos encuentros.