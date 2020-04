El PP de Cambados pide al Concello que reparta mascarillas a todos los vecinos

0

La Voz de Galicia La Voz

Cambados 15/04/2020 14:12 h

El PP de Cambados pide al Concello que siga el ejemplo de otros municipios de la comarca e instaure un sistema de reparto de mascarillas que garantice el suministro a toda la población. «Non sei a que esperamos a facelo, sempre imos a remolque. Eu particularmente opino que deberían ser obrigatorias, pero, obviamente, no se lle poden exisir á poboación que as use se non se lle facilitan», según explica el portavoz del PP, Luis Aragunde, al tiempo que ofrece la colaboración de su grupo con el gobierno local a la hora de distribuir las mascarillas. Vilanova, Meis o Meaño son algunos de los concellos donde se está haciendo el reparto casa por casa.

Actualmente, los cambadeses pueden solicitar este material de protección a través de la web municipal.