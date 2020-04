Políticos, comerciantes y hosteleros de Viveiro exploran salidas a la crisis

0

VIVEIRO/ LA VOZ 15/04/2020 17:07 h

«Coa intención de escoitar as propostas e peticións das asociacións de comerciantes en relación coa crise económica provocada polo COVID-19», políticos, comerciantes y hosteleros se reunirán este viernes por videoconferencia. Convocados por la alcaldesa María Loureiro, explorarán salidas a la crisis, analizando cómo podría cooperar el Concello.

Además de la regidora y de los concejales socialistas Jesús Fernández Fernández (Facenda) y Marisol Rey (Comercio) están invitados los portavoces Óscar Rodríguez (PP), Bernardo Fraga (Por Viveiro), Luis Manuel García (Son Viveiro) y Miriam Bermúdez (BNG). A la parte empresarial la representarán Centro Comercial Histórico de Viveiro, que preside Dolores Pérez, Beiras de Viveiro, cuyo titular es Domingo González, y la Federación de Comercio de A Mariña, al frente de la cual está José Carlos Paleo.

Loureiro promueve el encuentro telemático a petición de Centro Comercial Histórico de Viveiro. El 20 de marzo solicitó «que se estudara a viabilidade de levar a cabo unha serie de medidas económicas co fin de paliar a situación provocada polo cese da actividade». Habían pasado seis días del inicio del confinamiento en Galicia, por lo cual el Concello optó por «esperar para coñecer como evolucionaba a situación». En la quinta semana del estado de alarma en España, cree llegado el momento de «escoitar as necesidades e propostas» de comerciantes y hosteleros. Entre otras razones, porque los problemas se multiplican e «non é posible saber ata cando se vai manter o confinamento nin o cese da actividade».

Por lo que dice la regidora, el Concello «está a realizar diversos estudos para valorar como se podería axudar a este sector e que medidas se poderían adoptar, dentro das súas posibilidades e das propias competencias». Paralelamente, «tramitar as axudas de emerxencia social para todas aquelas familias de Viveiro que tamén están a sufrir as consecuencias desta crise, que quedaron no paro ou que están nun ERTE e aínda non cobraron».