Pablo Motos, a los políticos: «¿De verdad no vais a estar a la altura para trabajar en equipo y que muera menos gente?»

La Voz de Galicia M. Pérez

Redacción / La Voz 15/04/2020 10:55 h

El equipo de El Hormiguero, que presenta Pablo Motos, es uno de los programas que han tenido que reiventarse en tiempos de cuarentena por coronavirus. Tras unos días fuera de antena para replantear el espacio ante la nueva situación de confinamiento, el longevo programa comenzó a combinar la presencia en plató con las videoconferencias y es el único programa de entretenimiento de Atresmedia que sigue haciéndose presencialmente, aunque con el mínimo personal posible. Pablo Motos se rodea cada noche de algunos de sus colaboradores, que le acompañan en el plató a falta de un invitado con el que contectan a través de videollamada, y de una sola entrevista, han pasado a conectar con dos y hasta tres personas, lo que le añade cierto dinamismo.

Pablo Motos ha incluido una especie de monólogo introductorio y el de ayer martes se ha convertido en viral en las últimas horas. «Dejadme que os hable del trabajo en equipo a través de los llamados peces blancos. Son unos peces muy chiquititos que viven en bancos y cuando son atacados se mueven todos a la vez simulando la silueta de un escualo con la boca abierta, girada, hacia el pez que los está atacando y van hacia él. El agresor se va, la silueta se disuelve y ya está. Si lo observas con detenimiento puedes ver que los pececitos se mueven verdaderamente a un mismo tiempo como si fuesen una sola persona, no hay tiempo para transmitir las órdenes pero cada pececito sabe en cada momento en qué parte del escualo debe estar», comezó explicando. «Este misterio de la naturaleza demuestra lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando el enemigo es grande ¿y sabéis por qué? Porque no hay egoístas, no hay ningún pez que diga que no quiere estar en la cola porque quiere estar en la boca. Y me pregunto si los políticos podrían aprender de los peces, porque los españoles hemos cambiado nuestra forma de vida entera, y hemos cedido hasta en lo más doloroso para trabajar en equipo. ¿De verdad los políticos no vais a estar a la altura para trabajar en equipo y que muera menos gente?», se preguntó.

«Lo cierto, y también hay que decirlo, es que para que haya un equipo se tiene que poner todo el mundo de acuerdo, tiene que haber una propuesta honesta, sin politiqueo, respeto al adversario y sobretodo tiene que haber la voluntad de que en un equipo gana la mejor idea, no la del que dice el que manda, y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos. Sois nuestros políticos, poneos en nuestra piel, quizá ha llegado el momento de aceptar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez en el lugar que te toque», terminó Motos, entre los aplausos y los gritos de «¡bravo!» de los que le acompañaban en plató.

En un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Necesitamos políticos que trabajen en equipo #QuédateEnCasaEH14 pic.twitter.com/re5FHC8gYY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2020

A continuación el programa transcurrió con normalidad conectando con Joan Manuel Serrat y Sergio Dalma desde sus casas.

Y en la parte final Aitor, un vecino de Lugo, se llevó a través de una llamada telefónica los 3.000 euros de la tarjeta que sortean.

Un pequeño empujón a Aitor. Se lleva la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 3.000€ a Lugo ¡Enhorabuena! #QuédateEnCasaEH14 pic.twitter.com/T02Cs0Ad5v — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2020

El programa sigue siendo uno de los más visto y concretametne el de ayer congregó a 2.860.000 de espectadores y 15,1 % de cuota de pantalla.