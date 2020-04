Mascarillas para todo Melias

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 16/04/2020 05:00 h

La solidaridad está llegando a todos los rincones de la provincia. Concretamente en Santa María de Melias, en Pereiro de Aguiar, lo hace de la mano de Ana Rodríguez Casanova. Ella es modista y autónoma y lleva toda la vida trabajando en el ámbito de los arreglos para un gran número de tiendas de ropa de la capital ourensana. El estado de alarma provocó el cese de su actividad laboral aunque no de su faceta humanitaria. «Instintivamente me puse a coser mascarillas con pequeñas telas que tenía por el taller -el tercer piso de su casa en Melias-, me pareció que era lo que tenía que hacer», dice. Empezó haciéndolas como las quirúrgicas y pronto descubrió a las que denominan de pato: «Porque se adaptan mejor a la forma de la cara y creo que cubren más». Las ha repartido a sus familiares, a sus amigos y conocidos y también a todos sus vecinos. «Lo comenté con la asociación vecinal y en un día se agotaron. Sigo haciendo algunas con el material que me queda para quien la necesite», termina.