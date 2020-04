«Curte, pasas por esto y piensas que lo que esté por venir será más liviano»

0

La Voz de Galicia M. G. Reigosa

16/04/2020 05:00 h

En abril del 2019 Daniel Monreal Couso estaba en las aulas apurando las últimas materias de la carrera de Enfermería. Desde hace poco más de un mes es uno más de los miles y miles de sanitarios envueltos en la vorágine, entre quienes luchan cuerpo a cuerpo contra el COVID-19. Cada uno tiene su historia y la suya es la de un joven futbolista que fue aparcando su pasión por el deporte para centrarse en su vocación asistencial. Es muy parecida a la de buena parte de compañeros de promoción, que pasaron de la teoría a la praxis sin anestesia.

En un primer momento ese cambio discurría por los cauces habituales, encadenando pequeños contratos. Los recuerda uno por uno: «El primero fue en el Clínico, cuatro días en una planta. Después me llamaron para un bloque de guardias en los puntos de atención continuada del área de Santiago. Acabé en agosto».

Llegó el primer paréntesis de varias semanas en barbecho, hasta que en diciembre se le abrió otra vez la puerta del hospital, por lo que quedaba de año.

Punto de inflexión en marzo

Optó por enviar su currículo a centros privados y en enero empezó a trabajar en la Residencia de Mayores DomusVi en San Lázaro. Era un paso más en ese devenir laboral a saltos, hasta que llegó el mes de marzo y le cambió la vida, como a todos. La brisa del COVID-19 pasó muy rápido a ciclogénesis y a él le corresponde vivirla en primera persona en uno de los ojos del huracán, en uno de los centros en los que el coronavirus está dejando su huella más asoladora. «Me ha tocado la etapa dura —comenta—. En marzo empezó a salir lo de Italia. Aquí no había casos. Recuerdo uno de los primeros en Galicia, el de una chica que había hecho un curso de odontología en Madrid y volvió. A los pocos días empezaron los primeros residentes con síntomas».

Así arrancó lo que denomina como «un máster de la vida», por todo lo que le está tocando ver y vivir: «Me considero una persona bastante positiva. Eres sanitario, es tu vocación y tienes que convivir con las circunstancias que tocan».

Pero una cosa es capear el temporal «viviendo solo», como es su caso, y otro el contexto de compañeros que tienen familia y cada día vuelven a casa sin saber si están afectados y si pueden contagiar a sus allegados. Ese escenario es el que más le ha impactado: «He visto desesperación y angustia. El 10 de marzo no sabes apenas nada del COVID-19, piensas que no te está tocando y de repente, a los pocos días, aparecen los primeros síntomas en residentes y te dicen que hay cinco casos como los que estás viendo a través de la prensa».

Así lleva un mes largo, del trabajo a casa y de casa al trabajo, masticando el descanso en soledad, sin poder ver a su madre y a los suyos. Asume que son tiempos de no darle demasiadas vueltas a la cabeza, de extremar las medidas de higiene, de restar hojas al calendario sin dejarse arrastrar por la aflicción de una rutina que oprime.

Hace unos días recibió una buena noticia: «Nos hicieron el test a todos. Di negativo. Pero lo puedes coger el sábado. O es posible que lo estés incubando, en ese momento no se detecta, y acaba apareciendo. Y no puedes estar haciendo test cada día». De hecho, al poco se confirmaron cinco nuevos casos de residentes que no habían dado positivo en el referido control.

Daniel Monreal subraya que es imposible acostumbrarse a la desazón, que hay que combatir el decaimiento y echar la vista al frente: «Curte, pasas por esto y piensas que lo que esté por venir tiene que ser más liviano. No te esperas vivir una pandemia en tu primer año, el de incorporación al mercado laboral».

En cualquier caso, no se desanima. Se reafirma: «Me gusta esta profesión. Quiero aprovechar todas las oportunidades que se me presenten».