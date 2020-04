Crematorios de Galicia incineran cadáveres procedentes de Madrid

Transportes calculó los desplazamientos con los datos de 13 millones de móviles

Más de la mitad de los gallegos no se han movido más allá de su aldea, su pueblo o su barrio desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma y con él las medidas de confinamiento poblacional. Así lo refleja el último estudio de desplazamientos del Ministerio de Transportes, realizado a partir de las señales GPS de más de 13 millones de teléfonos móviles, que indican que el 57,11 % de los residentes en Galicia, 1.560.606 personas no han realizado en todo este tiempo viaje alguno de más de 500 metros. El 4,86 % hicieron uno; el 15,09, dos, y el 22,94 (627.001 personas), dos o más. Y eso que Galicia es de las comunidades de toda España que tiene un porcentaje menor de población con esta limitación tan estricta de movilidad junto con Canarias y Murcia. De hecho, esa reducción llega a un 70 % respecto a la semana de febrero tomada como referencia y solo en Murcia ha descendido menos, el 68 %, frente al 82 del País Vasco o el 85 de Madrid. En el conjunto del país hay casi 25 millones de ciudadanos que no se han alejado más de allá de ese medio kilómetro de distancia de su casa.

