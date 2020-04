Los centros comerciales abiertos de la provincia se coordinan para hacer frente a los efectos de la pandemia

0

La Asociación Galega de Xerencia de Centros Comerciais Abertos e Zonas Comerciais Urbanas transmitió a la Consellería de Economía «unha mensaxe de apoio nestes momentos tan complexos para todos así como o noso convencemento de que desde a unidade, comerciantes e Xunta de Galicia, venceremos ao Covid-19 e sairemos adiante reforzados e máis unidos ca nunca». Este colectivo ha constituido un grupo de trabajo con representación de las cuatro provincias para coordinar las acciones, reividincaciones y solicitudes de las cuarenta asociaciones que agrupan en Galicia.

Recuerdan que las generacias «actúan como dinamizadoras do comercio local e implementan as políticas de axudas en materia comercial promovidas pola administración xa que todas forman parte da REDIC, un instrumento mediante o cal, a Xunta de Galicia, está impulsando o proceso de modernización e ordenación do comercio local».

La comisión de trabajo creada por este colectivo comprende por la provincia de Pontevedra, a Yonathan Carreira (Estrela de Marín), por la provincia de A Coruña, a María del Carmen Fernández Dopico (Ferrol-A Magdalena), por la provincia de Lugo, a Ángel Folgueira Álvarez (Monforte) y por la provincia de Ourense, a Lorena Tato Rodríguez (Ourense Centro).

Desde la asociación enviaron también un mensaje de ánimo y apoyo «para todos as persoas que están agora mesmo pasando pola enfermidade e para o persoal sanitario que traballa sen descanso e non sempre nas mellores condicións». Un mensaje de respaldo «tamén para os empresarios, os que aínda seguen en activo e os que non o poden facer, para os traballadores, os corpos e forzas de seguridade do estado e para os nosos clientes e veciños, a todos, un forte abrazo».