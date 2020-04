Brión compra un cañón de ozono portátil para todo tipo de desinfecciones

santiago / la voz 15/04/2020 05:05 h

El Ayuntamiento brionés ha adquirido un cañón de ozono portátil para tareas de desinfección, un sistema que puede utilizarse en interiores de vehículos y múltiples superficies. Esta compra forma parte de las iniciativas municipales para reducir el riesgo de contagio de coronavirus.

Cuando la pandemia esté controlada, la limpieza con ozono será la que se utilice de forma generalizada en varios espacios del municipio, ya que, explica la Administración local, «segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), o ozono é o desinfectante máis eficiente para todo tipo de microorganismos, incluíndo os coronavirus como o COVID-19». Además, es ecológico al no generar residuo alguno.

El regidor brionés, José Luís García, resalta que el uso de ozono «é unha medida preventiva máis que se suma ás limpezas e desinfeccións manuais que se están a facer a diario nos contedores do lixo e nos lugares de maior afluencia de persoas, así como aos traballos de desinfección co tractor nas 106 aldeas do municipio». El dispositivo portátil fue entregado al Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES).