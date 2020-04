Más de 350 estudiantes con discapacidad visual severa de Galicia regresaron a las aulas virtuales

0

Redacción 15/04/2020 14:42 h

Los 19 docentes y demás personal especializado que en la actualidad dan cobertura a 353 estudiantes con ceguera o discapacidad visual severa en Galicia han vuelto a las aulas virtuales tras la Semana Santa. La ONCE informó en un comunicado del reinicio de las clases con los profesionales de los equipos educativos de la entidad, en colaboración con la Xunta. La labor de los Equipos Específicos, coordinada desde el Centro de Recursos Educativos de Pontevedra, se realiza online gracias a las nuevas tecnologías. La ONCE tiene 139 alumnos en Infantil y Primaria; 77 en ESO y Bachillerato; 21 en FP y 49 en la universidad, a los que se suman otros 67 que cursan otras enseñanzas. El equipo educativo específico de la ONCE se reúne cada semana para organizar el trabajo que posteriormente envía a las familias.

«A estos días de confinamiento también hay que sacarles la parte positiva, potenciando la imaginación y creatividad de nuestros profesionales, aprovechando y aprendiendo a usar al máximo las nuevas tecnologías, compartiendo recursos y experiencias, y dando la oportunidad a las familias de aprender con sus hijos nuevas formas de afrontar las tareas diarias», dice José Ángel Abraldes, director del CRE de la ONCE en Pontevedra. En concreto, ha citado las videollamadas como recursos de «gran utilidad en estos momentos de confinamiento» porque «se sienten un poco más cerca de sus alumnos, profesores y familias».