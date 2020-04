Los vándalos destrozan parte del área recreativa de A Veiguiña, en Atios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica Torres

O Porriño 14/04/2020 17:56 h

«A pesar de estar en cuarentena, con la prohibición expresa de moverse sin justificación, parece que el estado de alarma no va con aquellos que siempre quieren hacer daño, donde sea, donde sea y cuando sea. Después del paro obligatorio de alarma por parte del estado para sectores no esenciales, hoy, en el camino de regreso al trabajo, vemos que los malvados no descansan». Así de claro muestra su malestar la comunidad de montes de Atios al comprobar el resultado de las acciones vandálicas que ha sufrido en este tiempo el área recreativa de A Veiguiña, «un hermoso área natural, que alberga el festival Monte cada año». «Fue un quad grande, o un SUB, no podemos decir qué tipo de vehículo es, sino la ruta que siguió y el daño ya que, sin ningún escrúpulo, cruzó laescalera de piedra en el centro del recinto y se dirigió por un sendero que atraviesa las mesas en el área de recreación. En su loco descenso, rompió una docena de escalones de piedra, piezas gruesas que solo un vehículo pesado podía quitar», explican los comuneros. Consideran que «ha de tratarse de una persona pobre y muy mala para hacer algo así. Se trata de causar daño por mero placer, no hay otra explicación». La directiva ha dado a conocer los hechos a las fuerzas de seguridad.