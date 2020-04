Sara Calvo, amesá de 11 anos, publica poemas para aliviar o confinamento

santiago / la voz 14/04/2020 05:05 h

A poesía tamén é unha vía de escape para Sara Calvo, que este venres cumpre 12 anos e que atopou no verso unha moi boa ferramenta para estes días. Así o recoñece a súa nai, Elena Pérez, que publica as obras da súa filla en Facebook. «Sentouse unha tarde e escribiu cinco ou seis de golpe. Eu díxenlle que podía publicarllos. Está moi motivada porque escribir gústalle moito e a que a xente o lea tamén», lembra.

Sara leva trece poemas publicados e dezasete escritos, maila que estes días ten a pluma descansando porque di que non atopa a inspiración. O que non perde son as gañas de ler. O conde de Montecristo é o seu libro preferido. Pode que a historia de Edmundo Dantés e vivir nunha casa con xardín a axuden a levar bastante ven tantos días de peche, que xa lle serviron para escribirlle un poema a Alma, a súa irmá pequena. Tamén ao seu pai: «Papá, hoy es tu día/ así que disfrútalo con alegría/ Gracias por ser mi amigo/ y estar siempre conmigo/ Contigo yo me siento mejor/ porque eres mi gran amor/ El coronavirus tu día te está estropeando/ pero esta situación ya irá mejorando/ Esta celebración queda para otro momento/ y hacerte un regalo con esto yo intento/ yo te quiero mucho/ y por eso yo te achucho».