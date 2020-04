El PP se alía con la conserva y pide a TVE que rectifique la alusión a las latas de atún

0

14/04/2020 15:04 h

Los diputados gallegos del Partido Popular en el Congreso han hecho piña con el sector de la conserva, en relación a la frase «Que este virus es muy pesado. Se queda tres días pegado en una lata de atún» pronunciada por el actor Carlos Bardem en el primer programa de la serie Diarios de la cuarentena, y han dirigido dos preguntas al Gobierno, además de pedir la rectificación pública por parte de TVE, para que explique los motivos que indujeron a la productora Morena Filmas a incluirla en el guion y que dé cuenta de las medidas que va a adoptar al respecto, al considerar que las alusiones han sido totalmente desafortunadas tanto en la promoción como en el primer capítulo.

«No entendemos cómo no se ha previsto el daño que esta expresión puede causar en la imagen de calidad y seguridad de los productos de la industria conservera», aseguró Tristana Moraleja, que encabeza las dos preguntas tramitadas. Los populares gallegos creen que la frase es un agravio hacia un producto que consideran que representa mayoritariamente a la industria conservera de Galicia. Añaden que la «broma» ha sido imprudente y carente de tacto y están convencidos que puede dañar a una industria «que siempre se ha caracterizado por la calidad, la higiene y la seguridad en la manipulación de sus productos».

«Es el momento de remar juntos y promocionar nuestras industrias y no el de jugar irresponsablemente con el crédito de un sector»

Instan a TVE a emitir una rectificación urgente y a repasar los guiones de Diarios de la Cuarentena, para que no se vuelva a repetir la afrenta: «Nada justifica el modo de proceder de una televisión pública que sigue al servicio de un Gobierno que no se toma en serio ni la crisis sanitaria ni la crisis económica. Es el momento de remar juntos y promocionar nuestras industrias y no el de jugar irresponsablemente con el crédito de un sector que sostiene miles de empleos en Galicia y en otros muchos puntos de España».