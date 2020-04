Cuarentena en Burela para la tripulación de un pesquero de armador asturiano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. S.

VIVEIRO/ LA VOZ 14/04/2020 15:17 h

Zarparon de Burela el pasado jueves, rumbo a los caladeros comunitarios donde faena el Carla, pesquero de bandera francesa propiedad de un armador de Cudillero (Asturias). Regresaron antes de lo previsto porque uno de los 16 tripulantes presentaba síntomas de coronavirus. Atracaron este martes por la mañana en Burela, donde suelen vender sus capturas. Personal sanitario le practicó la pruebas a todos y, aplicando el protocolo, permanecen en cuarentena a bordo. Un representante de la empresa armadora asegura a La Voz que de momento no se ha confirmado ningún diagnóstico de COVID-19. A la espera de los resultados de los test, el hombre con indicios de padecerlo está aislado de sus compañeros, dentro del buque.

La Guardia Civil ha montado un cordón policial en la zona del muelle burelense donde amarró el Carla. Nadie puede subir ni salir del barco. Dos sanitarias del Sergas embarcaron este martes por la mañana para practicarles las pruebas a esos 16 profesionales de la pesca. Pese a que los síntomas de uno indican que podría estar infectado de coronavirus, esde la empresa armadora recalcan que ese presunto contagio u otros que pudiera haber solo se confirmará con los resultados de los análisis. Y, por las informaciones que manejan, tardarán unas 48 horas. Por tanto, no cuentan con recibirlos hasta el jueves.

Mientras tanto, como medida preventiva complementaria a la cuarentena, está previsto desinfectar el Carla este mismo martes. Parte de los tripulantes, entre los cuales hay al menos uno Avilés, otro de Ribeira (A Coruña) y uno de Portugal, transmitían serenidad este martes a mediodía desde dentro del barco.

Al contrario que en el caso del espadero Ribel Tercero, con el Carla sí se han adoptado las medidas preventivas para intentar evitar contagios. En ese buque con base en A Guarda (Pontevedra) se confirmó el que hasta ahora es el primer caso de COVID-19 que ha trascendido a bordo de un palangrero de superficie gallego. El afectado fue evacuado desde alta mar. Sin embargo, cuando los otros nueve tripulantes atracaron en el puerto de Vigo solo los esperaba el armador. Tras aguardar un tiempo por la llegada de sanitarios para hacerles las pruebas, optó por trasladarlos a sus domicilios. No se aplicó el protocolo porque no permanecieron en cuarentena y, además, porque las pruebas para comprobar si estaban contagiados no se les hicieron hasta horas después de arribar.