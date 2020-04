La OCU reclama el reparto gratuito de mascarillas en centros sanitarios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

14/04/2020 17:46 h

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama al Gobierno que lleve a cabo una distribución gratuita de mascarillas través de establecimientos y centros sanitarios, con el objetivo de que el conjunto de los ciudadanos puedan acceder por igual a estos productos, considerados un complemento a las medidas de higiene y distancia social para prevenir la expansión del coronavirus.

A través de un comunicado, en el que califican de «precipitada» la vuelta a la actividad de trabajadores de sectores no esenciales, critican que el ejecutivo no haya retrasado esta medida «hasta garantizar el acceso generalizado de todos los consumidores que viajan en transporte público a las mascarillas, algo que hoy no se está produciendo».

Recuerdan que la recomendación es que se uso de tapabocas en aquellas circunstancias en las que no se puede garantizar una distancia mínima de seguridad. Y por ello, como recoge Europa Press, la OCU exige que se garantice el suministro con independencia de la vuelta o no al trabajo no esencial y que aclaren de una vez «cómo pueden los ciudadanos abastecerse de mascarillas». Concluyen que «solo de esta forma se evitará la actual situación de incertidumbre y especulación que viven los consumidores».

Cabe recordar que este lunes el Consejo General de Colegios Farmacéuticos se brindaba al Ministerio de Sanidad para distribuir de forma controlada las mascarillas a la población a través de la tarjeta sanitaria, al precio intervenido que establezca el Gobierno e incluso sin margen de beneficio para las farmacias.

Finalmente, la OCU insta al Gobierno a avanzar a la población cuáles van a ser las medidas que va a tomar en la vuelta a la normalidad - cómo va a ser el plan de «desecalada»- y las implicaciones que va a tener para los ciudadanos.