Nigrán estrena los dispositivos que permiten abrir puertas sin contacto físico

La Voz de Galicia Mónica Torres

14/04/2020 18:15 h

El Ayuntamiento de Nigrán ha recibido 250 máscaras higiénicas donadas por la firma de moda viguesa Chill & Buy y que fueron hechas a mano por Maria Victoria Domínguez con telas de Frida Kahlo.Se están distribuyendo entre el el personal de supermercados, hogares de ancianosy grupos que deben incorporarse al trabajo. Además el Concello recibió también la donación de un centenar de máscaras regaladas por Abanca así como 50 mamparas y 50 abridores de puertas Lu-Toch de la empresa Akwel Spain SLU (estas dos últimas contribuciones fueron entregadas por uno de sus trabajadores del municipio) .Lu-Touch es una herramienta útil para abrir y cerrar puertas y ventanas, que también le permite actuar como pulsador de botones e interruptores, para evitar el contacto directo con las superficies y limitar el riesgo de contagio. Este dispositivo, presentado oficialmente ayer, es una iniciativa conjunta de la Universidad de Vigo, Asime y las compañías Lupeon, Davitic (ambas de Nigrán) Roviño5 y Akwel Automotive.

Desde el estallido de la pandemia, el municipio ha recibido una gran cantidad de donaciones de medios de protección de individuos o empresas, y lo ha estado entregando a los sectores que más lo necesitaban cuando se agotaron , como máscaras para trabajadores de ayuda a domicilio o residencias, mercerías como la gondomareña El Rincón de Elo y el grupo YoMePongoACoser, compuesto por 16 personas o la de Barrosiña y Organza producciones. Además, desde el comienzo de la crisis de los materiales, el Ayuntamiento ha proporcionado dos personas de apoyo para hacer pantallas con sus impresoras 3D, por lo que dos personas de Nigrán (Camos) y Gondomar están trabajando para hacer estos accesorios que el gobierno local es responsable de proporcionar. a centros de salud, Hospital Álvaro Cunqueiro o residencias. «As mostras de solidariedade son infinitas e sería imposible nomear a todas as persoas e empresas. Estamos moi orgullosos do comportamento do texido social e empresarial de Nigrán nesta grave crise sanitaria», subraya el alcalde, Juan González.