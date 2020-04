Los autores del modelo matemático de la USC ya ven la luz al final del túnel

Non podemos pasar do confinamento á festa dun día para outro»

La Voz de Galicia

14/04/2020

El catedrático de Análise Matemática de la USC Juan José Nieto, que junto con los investigadores Iván Area, de la Universidade de Vigo, y Delfim Torres, de la de Aveiro, presentaron a finales del mes de febrero una estimación matemática de la expansión de la pandemia en España que dio en el clave y que predijo, para los primeros días de abril, el pico de la pandemia. Ese momento ya se superó y los investigadores creen que «comeza a verse a luz ao final do túnel», lo que no quiere decir, en absoluto, que la crisis se haya controlado o que se pueda bajar la guardia: «Non podemos pasar do confinamento á festa dun día para outro, ten que ser progresivo e tentar evitar que se produzan novos brotes internos», advierten.

Los investigadores, que siguen trabajando en un equipo al que se sumaron el catedrático de Electromagnetismo, Jorge Mira, y Luís Seoane, del CSIC, abogan por la realización de una encuesta similar a la que se hace en las elecciones para tener una idea fiable del alcance de la pandemia: «Pensamos que cunha análise semanal a unha mostra aleatoria simple da sociedade galega teríamos unha fotografía moito máis exacta do alcande da pandemia, pois permitiría saber quen padece a enfermidade e quen non, incluso de xeito asintomático».

Doblegar la curva llevará el doble de tiempo

Los expertos advierten de las dificultades para doblegar la curva, que permanecerá un tiempo de forma estable en la cima. Aunque Galicia se beneficia del aislamiento de buena parte de su territorio, lo que favoreció que el virus llegase más tarde y que autoridades, sanitarios y población pudiesen prepararse para lo que se acercaba, la curva de la evolución de la pandemia, como ocurre en otras zonas, va a ser asimétrica; es decir, tardará en bajar el doble de tiempo del que empleó en la subida. «A velocidade na subida é moito maior que no descenso. Son curvas asimétricas. Iso significa que se tardamos 25 días en atinxir o número máximo diario de persoas infectadas, o esperable é tardar 45 días desde ese máximo en reducir o número de persoas infectadas a cero", afirman.O final da pandemia non chegará ata que pasemos moitos días sen ter novas persoas infectadas e iso aínda está moi lonxe. Non convirá permitir pronto reunións de máis de 40-50 persoas para ter certo control no caso de que comece un novo brote», apuntan.