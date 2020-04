En Foz piden a las autoridades que autoricen paseos por caminos rurales a jubilados con problemas de salud

0

El confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus comienza a pasar factura. Tras estar más de un mes encerrados en pisos o casas, desde la Asociación Central de Jubilados y Pensionistas de Foz reclaman a las autoridades sanitarias, a nivel autonómico y nacional, que permitan salir a pasear o hacer ejercicio a mayores de 65 años que tienen problemas cardíacos, de diabetes, de circulación...

«Pedimos que puedan pasear por caminos rurales donde no hay riesgo de que ellos sufran contagios, ni de que ellos contagien a nadie. Consideramos que estos paseos son fundamentales para cuidar de su salud y teniendo en cuenta que en el entorno de Foz hay caminos rurales donde no molestarían ni contagiarían a nadie, ni tampoco hay peligro alguno de accidentes. Ya que no podemos hacer actividad alguna, pues por lo menos poder pasear y respirar aire puro del campo. Sería muy beneficioso para la salud de todos y todas», explican desde el colectivo. Esta solicitud la harán llegar a las instituciones sanitarias, explica José Severino Vaz Dosantos, presidente del colectivo.