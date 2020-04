Confinados en su furgoneta en Grecia, esta pareja estaba cumpliendo su sueño de dar la vuelta a Europa: «Estamos completamente aislados»

0

La Voz de Galicia

18/04/2020 05:00 h

Manuel y Tere llevaban dos décadas, desde que se conocieron, planificando su sueño: dar la vuelta a Europa en furgoneta. Hace siete meses iniciaron su aventura sin imaginarse que el coronavirus iba a cambiarlo todo. Ahora viven el confinamiento que mantiene encerrados en sus casas a millones de personas a lo largo y ancho de todo el planeta de una forma diferente: están aislados en Grecia, en medio de la montaña y a dos kilómetros de un pueblo, Dimitsana.

«Para estas cosas nunca hay un bueno momento, hay que generarlo. A todos nos da miedo dejar lo que tenemos. Nosotros sabíamos que o lo hacíamos o se nos iba a pasar la vida sin cumplirlo. Se nos fueron poniendo delante una serie de circunstancias que nos llevaron a pensar que era ahora o nunca. El primer paso era dejar los dos el trabajo, vender nuestra furgoneta para comprar otra más grande, camperizarla tipo vivienda. Después teníamos que alquilar nuestro piso de Santa Cristina y vaciarlo, llevábamos once años viviendo en él. También hacer muchas cuentas para comprobar para qué nos llegaban los ahorros que teníamos», explica Manuel, coruñés, de 42 años.

«En julio del 2018 encontramos la furgoneta que más o menos queríamos. Al poco tiempo pudimos vender la nuestra y así hacer la camperización. La hicimos nosotros durante cinco meses, cometiendo errores y solucionándolos. Al final teníamos lo que necesitábamos: cocina, calefacción, ducha, una buena nevera, agua caliente... Todo el proceso de camperización de la furgo forma también parte del viaje» explica Tere, una asturiana que lleva más de diez años viviendo en Galicia.

Los preparativos también llevaron su tiempo. «No te vas de vacaciones quince días», recuerda esta pareja. Por fin, el dos de septiembre del 2019 se subieron en la furgoneta con su perra, Marina, para comenzar un viaje que, calculando el presupuesto con el que contaban, podría durar entre diez y doce meses. El primer destino fue Noruega. «En Oslo recogimos a un amigo que se quedó unos días recorriendo el país con nosotros. De Noruega bajamos por Finlandia donde cogimos un ferry hasta Suecia. Desde allí cogimos otro ferry a Dinamarca. El siguiente destino fueron los Países Bajos con una parada en Hamburgo (Alemania). Desde los Países Bajos a Bélgica y de ahí decidimos tirar, ya cansados del frío, hacia Italia. Pasamos por Francia, Luxemburgo y Suiza. Estuvimos un poco más de un mes recorriendo Italia y después otro tanto por Croacia. Cruzamos Albania y Montenegro hasta llegar a Grecia. En Grecia estamos desde el 21 de febrero», explican.

Sin planificarlo fueron «huyendo» del coronavirus, pero nadie se libra de las consecuencias de esta pandemia. «La crisis nos pilló en medio del Peloponeso, vinimos a hacer unas rutas de montaña y llevábamos aquí cuatro días cuando se decretó el confinamiento, así que aquí vivimos desde el 18 de marzo. Estamos en medio de la montaña, pero a kilómetro y medio de un pueblo en el que hay supermercado, centro de salud y farmacia. Estamos en el aparcamiento de una capilla donde prácticamente se termina la carretera. Por aquí solo pasa un pastor con las cabras y alguna personas paseando muy de vez en cuando. Tenemos un río cerca y estamos completamente aislados», explican Manuel y Tere desde su furgoneta.

La decisión de quedarse tampoco fue fácil. Cuando saltó la alarma se pusieron en contacto con la Embajada española en Atenas. Les ofrecieron volver a España a través de varios vuelos. Se lo pensaron, pero pusieron en una balanza las ventajas y los inconvenientes. Si decidían regresar tenían que buscar un lugar seguro para dejar su «casa sobre ruedas» durante un tiempo indefinido, también tenían que conseguir varios certificados veterinarios para poder volar con su perra. «El panorama en España era y es mucho más oscuro que el que hay aquí, en Grecia. Decidimos quedarnos. Avisamos a la Policía del pueblo para explicarles nuestra situación y que íbamos a guardar la cuarentena cumpliendo las normas del país. Sin movernos más que para lo imprescindible como ir a la compra. Nuestras familias, en Galicia y en Asturias, están traquilas porque saben que estamos bien. Hacemos videollamadas casi todos los días», cuentan. «También tengo que reconocer que me da un poco de pena. Estar de viaje es muy agradable cuando uno lo decidide. Decide irse y separarse de muchas cosas. Nostros estábamos muy a gusto, pero ahora ver que tampoco puedes volver cuando quieras es complicado», reconoce Manuel.

A pesar de los inconvenientes, esta pareja vive un confinamiento muy distinto al que estarían pasando en su piso coruñés. «No estamos encerrados en la furgoneta todo el tiempo. Tenemos un jardín muy grande que es toda la naturaleza que hay a nuestro alrededor. Somos bastante afortunados. Podemos salir a pasear con nuestra perra todos los días sin encontrarnos con nadie», explica Tere.

Los planes de futuro no existen ahora mismo en su cabeza. Su recorrido ya ha cambiado, nadie sabe cuándo va a terminar esto, cuándo se van a reabrir las fronteras. «Nuestro límite en el tiempo era nuestro presupuesto. Al pararse el viaje, los gastos también se han parado. Solo gastamos en la comida. Así que cuando todo esto acabe, tendremos que ver cuánto presupuesto nos queda y las ganas que tenemos uno y otro de seguir viajando o de volver a España. Me gustaría acabar de recorrer Grecia, al menos», asegura la asturiana de la pareja.

Mientras tanto, siguen viviendo anécdotas cada día. Como la de la mujer griega que decidió dejarles en la puerta de su furgoneta dos bolsas repletas de productos y comida cocinada por ella misma. «Para mi fue muy emocionante y, encima, no nos entendíamos. Decidí llamar a un chico que habíamos conocido al llegar a Grecia que hablaba perfecto español y me hizo de traductor simultáneo. La mujer se preocupó mucho por nosotros, nos había visto al salir a pasear a su perro por la zona. Se ofreció a traernos lo que necesitáramos, hasta nos ofreció dinero. Le explicamos nuestra situación, yo no podía parar de llorar de la emoción, de ver que hay gente así. A pesar de que sabe que no necesitamos nada, de vez en cuando nos trae cosas», cuenta Tere aún emocionada.