Baja por primera vez el número de casos en las residencias de mayores

Ourense 14/04/2020 14:32 h

Los datos ofrecidos este martes 14 desde el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras dejan un mensaje positivo en lo que respecta a las residencias de mayores. Por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus baja el número de casos en los centros, tanto entre los trabajadores como entre los usuarios. Hay 311 pensionistas y 122 empleados pasando la enfermedad, frente a los 323 y 124, respectivamente, que señalaba el balance oficial del lunes 13. Son en total 433 casos activos, de los 1.187 que hay en la provincia.

Las altas registradas en la residencia integrada de Baños de Molgas, donde se curaron 18 mayores de la San Carlos de Celanova y uno de Castro Caldelas, suponen la bajada. En la San Carlos no solo se están sanos los mayores, también hay tres trabajadoras que han recibido el alta, lo que deja la afección del personal en 15 personas.

En la residencia de Castro Caldelas recibieron la buena noticia de un alta, de uno de los mayores contagiados que fue llevado a Baños de Molgas. Es el primer curado por coronavirus en el centro, que tiene 14 contagiados más (doce están en la residencia de Molgas y dos están ingresados en el CHUO) y que ha visto cómo el virus le costaba la vida a cuatro mayores. El paciente curado ha regresado a Castro Caldelas, para compartir centro con los tres mayores que dieron negativo en la prueba. Además, hay nueve trabajadoras infectadas (una más que en el balance de ayer). En el Concello de Castro Caldelas hay otras seis personas contagiadas, cinco curándose en sus casas y una ingresada en el CHUO, según los datos ofrecidos por la alcaldesa, Sara Inés Vega.

En la residencia de Chandrexa de Queixa tienen un caso positivo, un mayor que está ingresado en el CHUO. El caso se confirmó el sábado 4, y esa misma tarde fueron sometidas a los test las 10 personas que habían estado en contacto con el contagiado, dando todos ellos resultado negativo. «Tanto persoal como residentes permanecemos asintomáticos, en perfecto estado», explican desde la residencia en sus redes sociales. Las mismas que utilizan para subir vídeos para que las familias puedan ver que sus mayores están bien.

Por el contrario, suben los casos en las residencias Divino Maestro de Ourense (son 38 los contagiados entre los usuarios) y en San José Hermanitas (con 35 mayores infectados). Además, se suman al listado de residencias con casos las de San Martiño en Nogueira de Ramuín y la de Santa Marta en Ourense, ambas con una persona contagiada en cada una.

Los concellos de Terras de Trives piden que se hagan test en las residencias

Los alcaldes de A Pobra de Trives, Manzaneda y San Xoán de Río han firmado un comunicado conjunto en el que reclaman al Sergas que haga los test de coronavirus a usuarios y trabajadores de las residencias de ancianos que hay en las tres localidades. Aseguran que llevan desde el mes pasado reclamándolo, pero que todavía siguen esperando. Desde el área sanitaria remarcan que se harán las pruebas en todas las residencias de la provincia, pero que ante el elevado número de centros que hay no es posible hacerlas todas al mismo tiempo.

Manzaneda se mantiene sin ningún caso detectado, mientras que en Río hay siete infectados y once en Trives.

El fallecido en la residencia de Bande no tenía coronavirus

Por otro lado, la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, ha emitido un comunicado informando de que la persona que falleció el día 8 en la residencia de mayores no tenía coronavirus. Un error en la transmisión de la información entre la residencia y la Consellería de Política Social llevó a que se contabilizase el óbito como una víctima más del virus, pero no es así. El error ha causado preocupación vecinal, por lo que Quintas ha querido desmentirlo. La alcaldesa remarca que no hay ningún caso en el municipio.