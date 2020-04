La baja ocupación del CHUS enfría el proyecto de abrir un hospital en Sar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 14/04/2020 23:56 h

El proyecto de acondicionar un hospital de campaña en el multiusos Fontes do Sar para reforzar la asistencia a las personas infectadas de COVID-19 se enfría. Influyen la baja ocupación del CHUS, que se beneficia de que parte de las personas mayores afectadas -que no precisan ingresar en unidades de cuidados críticos- se atienden en la residencia Porta do Camiño, y también de que no se cumplen los peores augurios sobre la evolución de la pandemia en el área.

El 31 de marzo quedó libre el espacio central del multiusos para la instalación de camas y otras dependencias. Personal técnico y responsables del Sergas visitaron el pabellón. Se hicieron mediciones, se estudiaron espacios y está todo planificado y pensado por si hiciese falta. Pero desde el 2 de abril se frenó esa iniciativa. Mientras en A Coruña continuaron, e incluso se hizo la instalación de oxígeno y se anunció que en 24 horas podría utilizarse el hospital de campaña de la ciudad, el proyecto de Compostela está muy verde.

El día que más pacientes de coronavirus estuvieron atendidos en unidades de cuidados críticos en Santiago fue el 6 de abril, con 25 personas enfermas de COVID-19. Desde entonces descendieron, y ayer había 21: 18 en el Clínico y 3 en HM Rosaleda.

Respecto a otras unidades de hospitalización, el día 28 se ocuparon las seis primeras plazas, con mayores procedentes de la residencia DomusVi San Lázaro, en la de Porta do Camiño. Este centro, habilitado el 25 de marzo por la Xunta para recibir personas mayores positivas de coronavirus de A Coruña y Lugo, tiene ocupadas los últimos días 72 camas, el 90 % de las 80 de que dispone, que ahora al CHUS y a HM.

La gerencia señala que hay mucho espacio disponible en el Clínico, también en el Gil Casares, e incluso en Conxo si hiciese falta, y a mayores en los centros concertados del grupo HM. Eso sí, no se ha bajado la guardia y el proyecto de Sar se activará de ser necesario. Aún ayer personal de Sanidade visitó el multiusos, aunque de momento no hay previsión de que pueda necesitarse.

Por vez primera se alcanzan mil positivos en un día, con 202 ingresados, 21 en ucis

El área sanitaria de Santiago y Barbanza tiene 1.001 pacientes positivos a tratamiento de COVID-19, con un incremento de 28 en 24 horas. Supera por primera vez las mil personas en una sola jornada, según la gerencia del Sergas. También alcanzó el récord de pacientes con esta infección, 202, la misma cifra que el 6 de abril. Los 21 que se encuentran en estado más grave se recuperan en unidades de cuidados críticos: 18 en el Clínico y 3 en HM Rosaleda. Y 181 están en otras unidades: 94 en el Clínico, 10 en HM Rosaleda, 5 en el hospital de Ribeira y 72 en la residencia Porta do Camiño atendidas por especialistas del CHUS. Ayer no se comunicó ninguna muerte por el virus en el área.

Las 799 personas positivas confirmadas restantes se encuentran a seguimiento en sus domicilios, por un dispositivo de teleasistencia, coordinado desde el Clínico por especialistas de medicina interna y neumología. De estas personas, 157 han recibido el alta en el hospital debido a su mejoría.

De los pacientes a seguimiento por este problema de salud, un colectivo importante pertenecen a residencias de mayores y centros de atención a discapacidades, 196, un 19,5 % del total. La situación es semejante al domingo: la única diferencia es que en DomusVi San Lázaro se reconocían ayer 84 mayores usuarios afectados, dos más. Además, hay 25 mayores positivos en la residencia José Otero y uno en la de Melide. Y entre el personal, 38 profesionales afectados de DomusVi San Lázaro, 5 de José Otero; y 1 de residencias de Ordes, Melide, Silleda y San Simón (Teo); y 30 personas del centro de atención a personas con discapacidad Amicos de Boiro.

El CHUS comenzó la semana con 652 camas ocupadas a las 8.00 de la mañana de ayer. Según informa la gerencia del área sanitaria, tenía ocupadas el 40 % de las plazas de las unidades de cuidados críticos y el 56 % de las del área médica, las dos donde ingresan más pacientes con esta enfermedad. Además, en el área sanitaria se han efectuado hasta ahora 7.309 pruebas PCR para confirmar o descartar esta infección.

799

En el domicilio

Son los casos más leves, casi el 80 %, que no necesitan ingreso hospitalario para tratarse.

7.309

Pruebas PCR

Se han realizado hasta ahora para confirmar o descartar COVID-19 en el área sanitaria.