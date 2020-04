El Sergas aconseja a sus trabajadores que se pongan mascarilla a menos de dos metros de cualquier persona

0

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago 13/04/2020 18:50 h

El Sergas ha enviado a sus profesionales sanitarios una serie de indicaciones para el uso de mascarillas quirúrgicas y de los equipos de protección respiratoria en sus centros sanitarios. Semanalmente se distribuirán más de medio millón de mascarillas en hospitales y centros de salud, y se aconseja que las empleen cuando en el espacio de trabajo no sea posible mantener una distancia de seguridad mínima de dos metros, algo que por ejemplo ocurre en la atención a cualquier paciente. No obstante, la recomendación va más allá de la atención a los usuarios, sino que se refiere también a la relación entre los propios trabajadores.

Este empleo no es preciso cuando los profesionales estén en lugares en los que sea posible mantener la distancia de dos metros. El objetivo de esta recomendación es proteger a los otros trabajadores, y no tanto de autoprotección del portador de la mascarilla. Es, según Sanidade, un acto solidario para limitar la posibilidad de transmitir el virus en el caso de personas asintomáticas o que todavía no hayan desarrollado los síntomas. Esta medida no elimina la necesidad de mantener la distancia de seguridad entre personas y de extremar la higiene de manos y la limpieza a fondo.

El Sergas insiste en que el uso de las protecciones faciales debe ser correcto, ya que un mal uso puede aumentar el riesgo de transmisión en lugar de minimizarlo.