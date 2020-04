Pablo Alborán compone confinado su último tema, «Cuando estés aquí», un canto esperanzado frente al coronavirus

0

La Voz de Galicia Iago García

Redacción | La Voz 13/04/2020

Le guste a uno o no Pablo Alborán, lleva tiempo demostrando que componer canciones de amor con altas dosis de nostalgia y un mucho de melancolía, es su especialidad. Son temas de autor y a la vez aptos para la radiofórmula que seguro que a cualquiera le suenan de algo: Véase Te he echado de menos o Solamente Tú. Ahora, en un ejercicio de darwinismo musical provocado por el coronavirus lanza su último single, Cuando estés aquí, que aúna el romanticismo que caracteriza al malagueño con un tono esperanzador frente a la pademia del coronavirus. Porque en el fondo Pablo nos quiere convencer de que toda esta pesadilla acabará en algún momento, y ese momento llegará «cuando estés aquí». Para muestra de todo esto, el estribillo de la canción, que ya han escuchado 400.000 personas en YouTube, habiéndose estrenado el videoclip hace horas, este lunes 13 de abril: Pon el contador a cero / Que seré el primero en besar tu cicatriz / Una noche más o menos / Ya sé del infierno de vivir sin ti / Volverán a vernos sonreír / Sabré que hay cura cuando estés aquí.

Alborán no ha perdido así el tiempo durante el confinamiento, que ha pasado con sus padres en su casa de la localidad malagueña de Benalmádena. Él pone la voz y el piano y el guitarrista Lolo Álvarez se encarga de la guitarra. La composición no solo es solidaria por su letra, si no que el artista donará además todos los beneficios a Unicef en su lucha frente al Covid-19. Alborán ha indicado que su discográfica, Warner Music, también cederá los royalties y derechos generados. Así que no está de más escucharla en una plataforma de streaming como Spotify y así colaborar en la causa.

Financia junto a Banderas un proyecto de respiradores mecánicos

Junto a otro malagueño artista, en este caso el actor Antonio Banderas, Alborán ha decidido también arrimar el hombro en lo que a investigación médica se refiere en estos momentos. Ambos han aportado de forma conjunta 200.000 euros para el proyecto «Andalucía Respira», que pretende desarrollar un respirador mecánico que llegue a ser factible producir. Este utensilio resulta clave en enfermedades como el coronavirus, un tipo de neumonía que merma la capacidad de respirar del enfermo y que gracias a estos aparatos, en casos graves, puede aliviarse de forma externa. La iniciativa en la que colaboran está impulsada desde el Grupo de Investigación de Robótica Médica de la Universidad de Málaga (UMA), cuyo responsable es el profesor Víctor Muñoz.