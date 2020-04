«Para maio e xuño xa temos todo cancelado» La empresaria confía en la recuperación paulatina del sector por su vinculación a espacios abiertos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia r. g.

a estrada 13/04/2020 05:05 h

Ana Villamayor es una de las empresarias tocadas por la crisis del coronavirus. Regenta la casa de turismo rural Torres de Moreda en Callobre (A Estrada). Es además la presidenta de la asociación de turismo rural Mar de Compostela, que agrupa a los establecimientos de A Estrada y su comarca, una de las zonas gallegas con más oferta de alojamiento de este tipo.

«Aínda que a xente espera moito, cando esto todo xurdiu xa había xa algunha reserva para Semana Santa, pero quedou todo cancelado», explica. «A Semana Santa xa vai alá. E para nós ten un peso moi importante no que é a facturación do ano. É temporada alta. É cando empeza a vir o turismo do estranxeiro, porque no inverno é máis ben turista de aquí», comenta.

Con la Pascua ya perdida, Ana Villamayor cree que hay que poner la vista en el futuro, aunque tampoco se presenta muy prometedor. «Para maio e xuño xa temos cancelado todo e para o verán dependerá de como vaia indo isto. Se segue así, seguirase cancelando o que había e non haberá novas reservas», constata.

«Isto non depende só da apertura do establecemento. Aínda cando nos permitan abrir, dependerá de se a xente vai collendo menos medo. Eu penso que o turismo rural é unha opción adecuada para despois desta crise. Non é un turismo de masas, é máis ben familiar, de espazos abertos e de estar en contacto coa natureza. Iso é un punto ao noso favor», dice. Sin embargo, Villamayor es consciente de que habrá muchas trabas. Como las medidas sanitarias que habrá que implementar o las probables restricciones a los desplazamientos internacionales. «Aquí no verán ven maioritariamente turismo de fóra e non sei que pasará. Estamos nun momento crítico», dice.