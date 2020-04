El guardián de la memoria, contra el virus que la roba

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

15/04/2020 05:00 h

«Todo o fago de memoria. O que se aprende de novo, non se esquece. Daquela non había libros. Había que ver facelos para aprender. A min, ensinoume o meu primo Juan. Era moi bo carpinteiro».

Lo dice Arturo Mandianes, de 86 años y que también fue un carpintero reconocido desde los 18 en el área de Loureses (Ourense). Incluso cuando en 1963 se fue durante 18 meses a ejercer a Francia. Lo suyo no era la ebanistería, sino los aperos, los carros.

Ahora, aprovecha el confinamiento para recuperar esas memorias en forma de enredos, aperos y carros a escala. No los hace para sus once nietos y una bisnieta («xa fixen canastros e carriños para eles antes», dice), sino para pasar el rato, aunque, sin quererlo, añade un valor etnográfico a sus arados y gradas. «Serve para lembrarlle á xente nova como eran estas cousas. Era bó non esquecer iso. Antes, o que aprendía un oficio, tiña un tesouro. Un día veu o gardamontes e díxome que se eu quería ser garda... pero eu estaba mellor valorado», recuerda. «O tractor suspendeu o remolque do carro», lamenta.

Arturo Mandianes ha fabricado cuatro carros en lo que va de encierro. «Antes, con dous obreiros levaba unha semana. Agora lévame dúas, e iso que é a navalla e antes ía con machada, eixada, cepillo, serrón, escuadrilla, dous compases, berbiquí... ía cargado ás casas. Se quedaba lonxe, con tanta ferramenta, tiña que durmir onde o paisano», relata. «Nestes que fago, todo é máis pequeno. As rodas de 1,5 metros pasan a ser de 9 centímetros, o chedeiro de 4,60 metros pasa a ser de 40 centímetros... levan todas as pezas», describe.

De este modo preserva Mandianes la memoria de una Galicia que lucha, precisamente, contra la enfermedad que se ceba con los guardianes del recuerdo.