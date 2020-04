Confusión en la construcción tras anunciar el Gobierno limitaciones en la vuelta al trabajo

0

Redacción 13/04/2020 11:46 h

Este domingo, a pocas horas de que se reanudase el trabajo en el sector de la construcción tras el parón de toda actividad no esencial por el estado de alarma, el Gobierno publicó una orden en el BOE [Consulta aquí] en la que limitaba los permisos suspendiendo aquellas obras en edificios habitados por el riesgo de contagia por coronavirus. «Se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad» dice el encabezamiento de la orden dictada por Sanidad, que ha sorprendido, confundido y contrariado al sector.

En la orden se especifica que la limitación para la actividad alcanza a toda clase de obra que suponga la intervención en un edificio ya existente, independientemente de su alcance, así como la circulación de sus trabajadores o materiales, que no sea posible independizar por completo de los espacios en los que se encuentren, temporal o permanentemente, aquellas otras personas. Dicha restricción no alcanzará a aquellas obras en las que no se produzca dicha interferencia y las obras a realizar puedan ser sectorizadas o separadas dentro del inmueble al que afecten, así como a aquellas que tengan por finalidad realizar reparaciones urgentes de instalaciones, averías o tareas de vigilancia en el propio inmueble.

Esta orden mantendrá su vigencia hasta la finalización del período de estado de alarmas y sus prórrogas, o hasta que existan circunstancias que justifiquen la aprobación de una nueva orden que modifique los términos de la presente.