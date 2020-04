El Concello de Ourense busca un nuevo formato para las fiestas de la ciudad

0

13/04/2020 14:31 h

Aunque las Festas de Ourense no se vean afectadas por el confinamiento preventivo contra el Covid-19, al ser a finales de junio, el Concello considera que las medidas y recomendaciones posteriores al estado de alarma influirán en la celebración de actividades que supongan una importante concentración de personas. De ahí que se trabaje en un formato alternativo para poder contar con unas fiestas acordes a este nuevo escenario. Según ha avanzado el responsable de Cultura, el concejal de Democracia Ourensana Mario González, el nuevo programa «estará adaptado á nova realidade xerada pola pandemia do COVID-19, e ás restricións que esta impón». El edil reconoce que se está pendiente de conocer el horizonte que se les marque tras superar la pandemia y que el objetivo que se fijan desde el Concello pasa por «facer unha adaptación das festas á situación que estamos a vivir, e animar a xente pero tendo en conta as normas que nos veñen marcadas de seguridade». Lo que ya está descartado es promover la organización de actividades para varios miles de personas, de manera destacada los grandes conciertos de las Festas de Ourense.

Mario González ha recordado que «a pandemia obrigou a cancelar unha chea de propostas de actividades organizadas polo Concello que estaban previstas para as pasadas semanas e as próximas, caso do Festival de Música Sacra, da próxima Festa dos Maios, que se prevía estender a catro días de actividades culturais para potenciala como celebración singular da cidade, do Día das Letras, para a que se prevía unha semana de actividades, ou da convocatoria de novos certames literarios, o Concurso de relatos Nós».