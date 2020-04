El Concello de Carballo repartirá 32.000 mascarillas homologadas entre todas las viviendas del municipio

0

Redacción / La Voz 13/04/2020 16:27 h

El Concello de Carballo iniciará esta semana el reparto de 32.000 mascarillas quirúrgicas homologadas en todas las viviendas del municipio para asegurar que todos los vecinos tengan a su disposición este material, «no caso de verse obrigados a acudir a un lugar no que non sexa posible respectar as distancias de seguridade sanitarias con outras persoas», según explica en gobierno local en un comunicado. Añade que el uso de mascarillas está recomendado en esos casos por el Ministerio de Sanidad. De la distribución, que se realizará puerta a puerta, se encargará el personal de Protección Civil y de la Brigada de Obras, principalmente, con el apoyo de voluntarios de otros departamentos municipales. En cada vivienda se entregará una bolsa de plástico con dos mascarillas.

A estas 32.000 mascarillas, que acaba de adquirir el Concello de Carballo «tras numerosas xestións», se suman las cuatro mil enviadas polo Goberno del Estado para los trabajadores que ya que fueron repartidas esta mañana por efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local en el polígono industrial de Bértoa, las grandes empresas situadas en otros puntos y supermercados, principalmente. También hoy llegó nuevo material de la Xunta: ocho buzos de prolipropileno, 400 pares de guantes, cinco botellas de gel hidroalcohólico, cuatro de lejía y 400 mascarillas quirúrgicas.

Protección Civil también entregará a partir de hoy a domicilio 288 tarjetas del Concello de Carballo para la compra de alimentos a las familias que tienen el servicio de comedor escolar subvencionado al 100% para os sus hijos. Las solicitudes recibidas son de 395 escolares.