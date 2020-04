Besos en peligro de extinción

View this post on Instagram

Uma imagem não vale só mais que mil palavras. Vale também enquanto documento histórico. E a liberdade de 2020 vai ser reconhecível assim: confinada. Seja por quatro paredes, seja por uma máscara, sempre com uma luz que espreita pela janela de um futuro que virá melhor, e mais livre. E vai ser reconhecível hoje ou daqui a dez anos. A Vogue Portugal “Freedom on Hold” chega às bancas a 02 de abril, juntamente com o download gratuito do pdf - porque estamos juntos nisto. Mas para não perder uma edição tão especial e que ficará para a história, pode assegurar a sua cópia já em Vogue.pt/shop. #freedomonhold Capa 01 de 02. — An image isn’t just worth more than a thousand words. It’s worth as a historical document as well. And 2020’s freedom will be recognizable like this: in confinement. Be it within four walls, be it separated by a mask, always with a ray of light peeking from the window of a brighter and better future - with more freedom. And it’ll be recognizable today and in ten years time. Vogue Portugal is out on stands on April 2nd, along with the free download of our pdf - we’re still in this together. But to make sure you don’t lose such a special issue, one that will be forever part of History, make sure you grab your copy now at Vogue.pt/shop [link in bio]. #freedomonhold Cover 01 of 02. #vogueportugal #editorinchief @Sofia.slucas #coverartdirection @jsantanagq #photography @branislavsimoncik #models @bibibaltovic @adambardy #mask @lukaskimlicka #freedom #liberdade #april #freedomissue @lighthouse.publishing