¿Abuelos confinados hasta finales de año?

Carmen cuenta con el apoyo de una hija que le hace la compra, pero otros mayores solos no tienen familia y los socorren voluntarios

Vivir confinados es una obligación que Mari Carmen Vázquez Oubel sigue a rajatabla. El 1 de mayo cumple 90 años y en su piso de A Coruña está sola. Por decisión propia, para no alterar la vida de sus tres hijas. Desde el sábado en el que se decretó el estado de alarma por el COVID-19 no ha pisado la calle, y eso que también tiene sus momentos de flaqueza. «Entonces salgo a la ventana para coger aire. Esta es mi vida, como la de tantos», cuenta. Una de sus hijas le trae la compra, -«no me dejan salir para nada, estoy aquí como un oso», dice-, y ha aprendido a hacer videollamadas: «Deslizo el botón para arriba y ya está».

