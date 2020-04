Ábalos advierte a los nacionalistas que son responsables de lo que ocurra en Cataluña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. Gómez

13/04/2020 21:09 h

José Luis Ábalos envió varios mensajes al nacionalismo catalán en la rueda de prensa de este lunes. Requerido por la prensa por los múltiples reproches enviados desde Cataluña, el ministro de Interior se mostró tajante. El procés no marca actualmente la agenda política, cada gobierno debe ser responsable de sus acciones, y polémicas, como la de las 1.714.000 mascarillas, no "conducen a nada".

En su comparecencia ante los medios, quiso recordar que la fase de confinamiento no ha terminado. También puso énfasis en una cuestión. El gobierno no va a expropiar viviendas vacías ni segundas residencias. La orden emitida ayer, defendió, tiene como fin que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tengan acceso a los 100 millones de euros que se han destinado para que personas en situación de vulnerabilidad accedan, mediante un alquiler, a una vivienda digna. "No es un ataque a la propiedad privada".

Aunque quiso dejar clara esta cuestión, especialmente incisivo se mostró ante las preguntas sobre Cataluña. La primera, sobre la afirmación de Quim Torra, que responsabilizó al gobierno de posibles rebotres del coronavirus. "Nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Y el resto de administraciones también lo son en el ámbito que les corresponde", apuntó Ábalos, que deseó que el gobierno catalán, así como el de resto de comunidades autónomas, mantengan la supervisión de que se cumple con el estado de alarma.

El 1714

Tampoco quiso entrar al trapo la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, a las declaraciones del consejero de Interior catalán, Miquel Buch, quien se mostró visiblemente afectado a que el Estado enviara a Cataluña 1.714.000 mascarillas de protección, cifras que casa con la fecha del fin de Guerra de Sucesión. "En los momentos en los que estamos necesitamos estar a la altura. Y quizás este tipo de afirmaciones no conducen a nada. Esta ministra no va a contribuir a esto", apuntó la canaria en su regreso a la primera línea política tras superar el COVID-19.

La cuestión del papel del procés en plnea pandemia también se encontró con el rechazo de Ábalos: "El gobierno está concentrado en hacer frente a la pandemia. Esa es la prioridad, la vida y la salud. Y no estamos sinceramente en más. Esta es una tarea conjunta. No sirve responsabilizar a otras administraciones para librar a la propia. Ese es un mecanismo que no te libra, no libra a uno de su propia responsabilidad. Todo lo demás [por el procés] forma parte de una agenda política que en estos momentos no es la prioritaria".

Pactos de la Moncloa y demás

Ambos ministros hicieron especial hincapié en la necesidad de rebajar la tensión política de cara a unos nuevos Pactos de La Moncloa. También reconocieron que el reparto de los millones de mascarillas, más de 600.000 en Galicia, no deja de ser una medida complementaria, y afirmaron que deben ser las propias empresas las que garanticen la seguridad de los trabajadores. Sobre su disponibilidad en el mercado español, afirmaron que a finales de semana podrían llegar nuevas remesas a los establecimientos. Y tuvieron un hueco para enviar su mensaje a Europa, con el fin de que se consiga la respuesta común de todos los países de cara a la crisis económica que vendrá después de la sanitaria.