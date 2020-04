El Trineo del viento: la ciencia más extrema de la Tierra

Xavier Fonseca

; Turistas dándose un baño en «la última frontera de la Tierra» Los turistas que llegan a la Antártida quieren conocer las bases como la española Xavier Fonseca

Científicos españoles señalan que la actividad turística está afectando la calidad del aire más puro del planeta

Decepción es uno de lugares más visitados de toda la Antártida. Cada día atraviesan los Fuelles de Neptuno y acceden a la bahía veleros, yates, barcos y cruceros que llegan para descubrir esta isla volcánica donde conviven el hielo y el fuego. No todas las embarcaciones tienen permiso para desembarcar pasajeros, solo aquellas que llevan a bordo un número limitado. Los turistas buscan las playas donde la temperatura del agua puede superar los treinta grados. Claro que no siempre lo consiguen. Una mañana pude presenciar como un grupo de australianos se metían en aguas heladas. «La zona en la que se están bañando se llama Cráter 70, pero creo que estaban buscando Caleta Péndulo, el lugar donde el agua está realmente caliente», reconoce el Comandante Joaquín Núñez, jefe de la base Gabriel de Castilla que ha preferido no compartir la información para evitar que el arenal con el mar cálido se masifique. «Aquí hay normas muy estrictas sobre lo que los visitantes pueden o no hacer. En la isla existen puntos donde no se pueden acceder. En este caso están en un lugar sin prohibiciones aunque lo que no pueden hacer de ninguna manera manipular el terreno, como por ejemplo hacer piscinas artificiales», añade Núñez que a menudo recibe visitas en la base.

Seguir leyendo