Material escolar a domicilio para los niños confinados, pero con deberes

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

20/04/2020 05:00 h

Había indicios de que sucedería y sucedió. Las clases presenciales se suspendieron y el estado de alarma confinó a los alumnos en sus nuevas aulas: sus domicilios. Pero la materia prima, además de la gris, se agotó a pesar de las previsiones y los bolis, libretas y apuntes se cotizaron como el papel higiénico en su momento. Para algunos, con menos recursos económicos, una impresora o un ordenador no era un artículo de primera necesidad.

Fue entonces cuando David Mourón y Vanessa Varela decidieron mantener activo (aunque a puerta cerrada) su centro de impresión digital en Arteixo, Reprint, con el añadido de un servicio a domicilio que facilitaría el acceso al material escolar a aquellos alumnos que lo necesitasen. «Ni dos días tardaron en comenzar a llegar las preguntas del estilo: ‘Sé que tenéis cerrado, pero es que necesitaba imprimir los apuntes de mi hijo ¿como podríamos hacer?’», relata Mourón.

Las demandas llegan incluso de los ayuntamientos de la comarca. «Este servicio no equivale en ventas, ni de cerca, a tener la puerta abierta y funcionar con normalidad, pero lo hacemos porque era imposible decirle que no a tantos padres y madres», asegura. «Y ya me parece curioso que nadie haya pensado en los estudiantes. No deja de sorprenderme que se considere de primera necesidad un estanco y no una copistería», reflexiona David.

«Los artículos que más nos suelen pedir son fichas para colorear, material de cursos, cursos de música, temarios de oposiciones e incluso plantillas para hacer origami», relata.