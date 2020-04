¿Cómo son las mascarillas que repartirán y cómo debo usarlas?

0

Redacción 12/04/2020

Este lunes, aquellos trabajadores que desempeñen una actividad considerada como no esencial podrán regresar a sus puestos, pero esta medida vendrá acompañada de un ingente reparto de mascarillas en el transporte público, con el fin de que no se produzcan nuevos brotes de contagios de COVID-19 entre la población. El Gobierno de España comenzará a poner a disposición de sus ciudadanos un total de diez millones de mascarillas higiénicas, pero para que este tipo de equipo de protección sea realmente efectivo será necesario seguir unas minuciosas pautas de seguridad e higiene.

¿Qué tipo de mascarillas se distribuirán gratuitamente y dónde?

Se tratan de mascarillas higiénicas, un formato, cuya utilización está recomendada para personas adultas sin síntomas «que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, y las que se precisan en esta especificación no son reutilizables». No obstante, no todas las que se entregarán serán de un solo uso. Su reparto se realizará en medios de transporte públicos, donde la distancia de seguridad de dos metros no pueda ser mantenida, como la red de metro y cercanías, autobús y tren.

Entonces, ¿no puedo reutilizar la mascarilla o compartirla?

De forma general, este tipo de mascarillas solo pueden ser utilizadas por una persona y «preferiblemente» una vez, aunque si se usan en intervalos de tiempo cortos -en la misma jornada-, y respetando las pautas de higiene para no contaminarlas, pueden volver a ser colocadas. Eso sí, luego deben ser desechadas. Con todo, para poder reutilizarlas en cortos períodos de uso hay que seguir las siguientes reglas: retirarlas previamente con las manos lavadas y ponerlas luego de igual forma, además de durante este tiempo almacenarlas temporalmente en un envase o colgarlas «para ofrecer el menor contacto posible».

¿Cómo se coloca adecuadamente la mascarilla higiénica?

En primer lugar, habrá que lavarse previamente las manos ante de extraer la mascarilla del envase protector o simplemente al manipularla. Esta deberá cubrir la nariz, boca y barbilla de su portador y no debe causar problemas respiratorios si se equipa correctamente. Una vez que la protección haya sido ajustada a la medida de la cara para que no se mueva, ajustando las cintas o gomas exteriores en las orejas, no podrá volver a ser tocada. En caso de que ocurra accidentalmente, la acción recomendada por cuatro ministerios -Industria, Comercio y Turismo; Sanidad; Consumo y Trabajo, así como Economía Social- sería la de proceder a su lavado con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

¿Cuánto tiempo puedo llevar puesta una mascarilla higiénica?

La duración máxima recomendada de una mascarilla higiénica no debe superar las cuatro horas. No obstante, desde el Gobierno también aconsejan que si esta se humedece o se deteriora por algún motivo, el portador debe sustituirla inmediatamente por otra unidad. Precisamente, una de las mayores recomendaciones para el uso de la mascarilla es la de no subirla a la altura de la frente o bajarla a la barbilla en «una posición de espera».

¿Cómo se retira la mascarilla tras su uso y dónde debo tirarla?

Quitarse la mascarilla requiere el mismo o mayor grado de atención y cautela que colocarla, ya que se trata de un elemento que ha podido entrar en contacto con el coronavirus y todo el trabajo de prevención realizado durante la jornada laboral podría acabar tirado por la borda si no se manipula correctamente.

Los pasos a seguir para no contaminarse comenzarán por la retirada de los guantes de protección y el correspondiente lavado de manos con agua y jabón o frotado con una solución hidroalcohólica. Después habrá que retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la misma -la exterior-, para depositarla en un recipiente que haya sido determinado únicamente para este uso. Es aconsejable que dentro del contenedor se emplee doble bolsa de plástico para mayor seguridad en caso de que se rompa la primera capa. En caso de tener acceso a un contenedor para desechos biológicos también pueden ser tiradas en estos. Finalmente, habrá que volver a lavarse las manos.