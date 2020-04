«O cidadán decidirá que comercio e que pobo quere, ninguén vai vir salvarnos»

0

La Voz de Galicia

FOZ / LA VOZ 11/04/2020

A crise sanitaria impactou de cheo nos comercios, na hostalería, nas pequenas empresas... tamén na comarca na que a Federación de Comercio A Mariña, creada hai nove anos, agrupa a case mil negocios que xeran arredor duns cinco mil empregos directos. O presidente da FCAM desde hai dous anos, o focense José Carlos Paleo, confía que este período de confinamento polo estado de alarma sirva tamén para reflexionar sobre o papel dos negocios locais. Consciente da delicada situación, lanza unha mensaxe de oportunidade: «Temos que xogar coas cartas que temos, e algunhas hai».

—Que balance fan desde a FCAM tras varias semanas de confinamento e de peche temporal obrigado de negocios?

—Máis do 90 % dos negocios integrados na FCAM están afectados por estas restricións. Colleu a todo o mundo por sorpresa e parouse de funcionar de repente, con todas as consecuencias que iso representa para os negocios. Nin ás propias Administracións lles deu tempo a tomar medidas. Algunhas aíndan se están tomando agora para intentar paliar situacións familiares, empresariais e sociais. Agora empézase a aclarar o tema das axudas e pouco a pouco confiemos en que irán saíndo liñas para todo o mundo.

—Como cren que será a reactivación do comercio?

—O primeiro que queremos desde a FCAM é ter un recordo especial para todas as persoas que levou o coronavirus e para os familiares que non tiveron ocasión de despedirse delas. Somos conscientes de que o sanitario e os servizos sociais son a prioridade, pero non debemos olvidar que hai que seguir vivindo. Agora preséntanse dúas situacións: a de saír adiante aproveitando todas cantas axudas haxa e intentando acertar nas decisións a curto e a medio prazo que se tomen nos negocios. Isto non vai ser só cousa dun trimestre. A partir do verán do 2021 empezará a normalidade. E por outra parte, hai que pensar que se presenta unha ocasión extraordinaria para poñer en valor o que temos e para decidir o que queremos facer. Seguimos sendo unha zona extraordinaria, cun potencial turístico e comercial que estaba medrando. Temos a vantaxe das segundas residencias, e creo que despois de ter que soportar esta situación nas grandes cidades, moitas persoas van decidir vir aos pobos, e nós debemos aproveitar para potenciar o que temos. A calidade de vida dun pobo valórase cada día máis. Témolo que ver como vantaxes. A velocidade que levabamos era a ningunha parte e nesta situación tamén puidemos comprobar que sen as grandes plataformas tamén se vive.

—Cre que esta situación invitará á cidadanía a reflexionar sobre o papel e a importancia dos negocios de proximidade?

—Ti decides o que queres na túa vida. O cidadán decidirá que comercio e que pobo quere, ninguén vai vir salvarnos. O cidadán decidirá si quere que dependa dos demais ou de si mesmo. Son reflexións que seguro que nestes meses se están facendo. As grandes plataformas só queren sacarlle o xugo económico aos clientes, e namais. O dinamismo de actividades dun pobo está garantido pola implicación da Administración, do comercio local e dos particulares. Son as únicas tres partes que participan. Ás grandes plataformas non lles vas pedir para as festas do San Lourenzo! O uso esaxerado destas plataformas provoca o resultado que hoxe vemos. O que convén recordar é que estamos nas últimas oportunidades para decidir. No comercio local xa estaba todo demasiado axustado.

—Teñen planificada algunha iniciativa para o inicio da fase de reactivación?

—Esperamos que a finais de maio ou principios de xuño se inicie unha recuperación e o comercio poda saír cunha oferta de fin da tempada de primavera, para recuperar liquidez e para afrontar a tempada de outono. O cidadán terá que decidir. Nos negocios locais hai produtos de gran calidade e xérase emprego. Aí está tamén unha parte do Produto Interior Bruto (PIB) e dos impostos que van ás arcas públicas para pagar servizos que todos usamos.

—Solicítanlle algunha medida concreta ás Administracións?

—Agora é cando as Administracións teñen que poñer encima da mesa recursos, dentro da lóxica, para intentar reactivar a economía. Non precisamos grandes espectáculos, pero vai ser importante que haxa unha constancia. Vamos entrar nun trimestre con resultados bastante previsibles pero descoñecidos, e despois haberá que ver como acaba o ano.

—O peche temporal de negocios xerou perdas de empregos...

—As Administracións están preocupadas e existen unhas prioridades; sanitaria e social. Pero non hai que esquencer a aposta pola reactivación da economía. Se se reactiva, sairemos adiante. Será lento. Hai que pensar que para que a xente poda gastar, ten que ingresar. E ao reducirse a capacidade de gañar, redúcese a capacidade de gasto. Outro factor a ter en conta.

—Que opina sobre a diversificación de actividade pola que apostaron algúns negocios para afrontar esta crise?

—É parte da vida diaria de calquera negocio para subsistir e para seguir medrando. O normal é intentalo, pero está tamén a parte real que é a da rendibilidade. Ao final é a que acaba pesando.