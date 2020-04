Satse pide que se respete la indicación de habitación individual para pacientes COVID-19

0

Pontevedra / La Voz 11/04/2020 11:31 h

El sindicato de enfermería Satse formuló una queja por una medida que se pretende aplicar en el Chop y a la que se opone: el ingreso en habitación doble compartida de pacientes COVID positivo con el fin de empezar a abrir unidades para realizar actividad quirúrgica. Medida que, según la central, nuevamente ha sido tomada «sin tener en cuenta ni la opinión ni el riesgo que han de asumir los profesionales de enfermería, basándose en el concepto de aislamiento de cohortes».

Satse relata que se informó en el comité de seguridad y salud del 8 de abril que, de tomarse esta medida, se haría con pacientes de nuevo ingreso, pero que en principio no había intención hacerlo. Sin embargo, afirma que en la unidad de cirugía, medicina interna y neumología ya se ha habilitado el operativo informático para poder ocupar la habitación con dos pacientes, y les han comentado que al vaciar las unidades que se quieren dejar libres de COVID, la intención última era doblar habitaciones, independientemente del tiempo que llevasen ingresados los pacientes en la unidad. Actualmente hay al menos dos habitaciones desdobladas, con pacientes que no son nuevos ingresos, con lo que nos resulta chocante las afirmaciones diametralmente opuestas que oímos por parte de administración y lo que realmente está sucediendo en las unidades.

Las recomendaciones iniciales frente a COVID, expone su delegada, Emma Rodriguez, eran que el paciente, a ser posible, se mantuviese en una habitación individual. «No hay razón de sobrecarga de pacientes COVID en el Complejo que justifique que se doblen habitaciones, y menos para abrir plantas para pacientes no COVID cuando es obvio que el riesgo de contagio sigue siendo alto y que se está hablando de la posibilidad de un repunte en los contagios en las dos semanas que vienen», remacha. Tampoco marca la lógica, dice la central, que cuando las cifras de ingreso eran más altas que las actuales, se mantuviera la recomendación habitual que se tiene para aislamiento por gotas y por contacto: habitación individual.

Satse alude a que, teniendo en cuenta las cifras actuales de pacientes ingresados por COVID-19 en el Complejo, no se justifica el utilizar un aislamiento de cohortes, «puesto que el simple hecho de la pandemia no implica que aquí haya una multitud de casos, por tanto no está justificada la adopción de esta medida cuando puede ser además más perjudicial a nivel global que beneficiosa». Es de destacar, cuena la central, que los propios estudios sobre aislamientos de cohortes destacan que siempre que sea posible, lo preferible y recomendable es la habitación individual, sobre todo en pacientes con afecciones respiratorias, como es el caso actual.

Satse hace hincapié en que, al doblar el número de pacientes, también se dobla la carga viral que tiene que afrontar el profesional de enfermería, pero con la mitad de los epi con los que se contaba al inicio de la pandemia. «Las recomendaciones han ido variando, y curiosamente disminuyendo en nivel de protección desde el inicio a fecha 9 de marzo con el primer Plan específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés hasta la última versión de fecha 31 de marzo», señala. A esto añade el sindicato que la escasez de epi está ocasionando que la homologación de los mismos también haya variado en cuanto a lo inicialmente exigible para tratar los pacientes aislados por COVID. Por tanto, esta medida «obligará a sobreexponerse a los profesionales que estamos a pie de cama y con los que parece que no se tiene en cuenta en este Complejo: profesionales de enfermería».

Otra razón, esgrime el sindicato, es que la carga de trabajo que ocasiona un paciente covid COVID es brutal, sobre todo por el uso de epi; un aumento del número de pacientes implica un aumento de la carga de trabajo en la unidad. Pero, sostiene, no se ha aumentado el personal que atiende a dichos pacientes, y si se aumentase, estaríamos en la disyuntiva de que el espacio disponible para trabajo no está adaptado a un volumen mayor de profesionales de los habituales, con lo que el riesgo de contagio fuera de la habitación por no poder respetar las distancias de seguridad es otro hándicap a tener en cuenta.

Los enfermeros afirman que España cuenta con el dudoso honor de ser el país donde más profesionales sanitarios están resultando contagiados . Sin embargo, afirman que en este Complejo por ahora las cifras eran menores a la media. «Con esta nueva medida, vamos a poder competir en cifras de contagiados con el resto de comunidades autónomas, pero al alza». Por todas esas razones, desde Satse solicitan que se aplique la coherencia y se vuelva a respetar la indicación inicial de habitación individual para los pacientes COVID.