El monfortino que estuvo confinado en Perú da positivo en coronavirus

Monforte 11/04/2020

El monfortino que fue sorprendido por la alerta sanitaria en Perú mientras visitaba a unos familiares está contagiado de coronavirus. Manolo Martínez, que es directivo del club de voleibol Ribeira Sacra, recibió la noticia este sábado por la mañana, dos días después de hacerse la prueba. Él cree que se contagió durante el viaje de vuelta de Lima a Madrid.

Manolo Martínez, muy conocido en Monforte porque lleva toda su vida vinculado al mundo del deporte local y fue entrenador del equipo de voleibol femenino A Pinguela, viajó a Perú en el mes de marzo. Quería visitar a una de sus hijas, que trabaja en Lima y vive allí con su marido y su hijo. Cuando estaba a punto de volver a Galicia lo sorprendieron allí las medidas de emergencia dictadas por el Gobierno peruano para contener el coronavirus. Como había venido de España le prohibieron salir de la casa de su hija. Permaneció confinado durante días sin saber cuándo podría volver, hasta que finalmente la embajada española en Lima consiguió organizar un vuelo de vuelta para todos los españoles que estaban de manera temporal allí y se habían quedado bloqueados por culpa de la pandemia.

Él está convencido de que se contagió en el viaje de vuelta. Dice que en los preparativos de la salida, la embajada trató de los viajeros mantuviesen una separación mínima entre ellos, pero la cosa empezó a cambiar en el desplazamiento al aeropuerto. "Subíronnos -recuerda- en sete autobuses para ir ao aeroporto e aí íamos todos xuntos, igual que no voo a Madrid, con catrocentas personas metidas no mesmo avión". Por si fuese poco, al llegar al aeropuerto de Barajas, les hicieron salir de la terminal y volver a entrar. Su hija, su yerno y su nieto no han desarrollado ningún síntoma y en cuanto el 26 de marzo llegó a Monforte se metió en su casa y no ha tenido contacto directo con nadie. Así que no tiene duda de que el contagio tuvo que producirse en algún momento del viaje de vuelta.

No empezó a notar síntomas hasta el 2 de abril. "Primeiro foron simples molestias -explica-, pero o día 4 xa me subiu a febre". Fue entonces cuando empezó a llamar al número de teléfono gratuito habilitado por la Xunta para estos casos, pero asegura que tardaron días en hacerle caso. Finalmente, este jueves consiguió que le pasasen con el 061, donde le confirmaron que le harían las pruebas. Después recibió una llamada del HULA en la que lo citaron para que el viernes fuese en su coche al punto de tomas de muestra habilitado junto al hospital de Monforte. Este sábado por la mañana le confirmaban por teléfono que había dado positivo.

Manolo Martínez asegura que el seguimiento que le están haciendo desde el hospital de Monforte es muy exhaustivo. Lo llaman con frecuencia, este mismo sábado por la tarde le iban a hacer llegar a su casa un aparato para que pueda medirse la saturación de oxígeno en sangre y le van a dar instrucciones para que se descargue una aplicación con la que él mismo podrá introducir varias veces esos datos y las mediciones de fiebre. Con la información que introduzca en la aplicación, los médicos podrán monitorizar su estado a distancia. No lo van a hospitalizar salvo en el caso de que le suba la fiebre o empiece a tener problemas respiratorios. Martínez es profesor de educación física y aunque está jubilado sigue practicando deporte regularmente. Tiene una buena capacidad pulmonar, algo que suele ayudar a reducir las complicaciones asociadas a este virus.

Martínez no cree que haya contagiado a nadie. Ante la duda sobre si se había contagiado en el viaje, en cuanto llegó a Monforte decidió encerrarse él solo en su casa. Solo temía por el taxista que lo trajo a Monforte desde A Coruña, pero estos días se puso en contacto con él y no tiene ningún síntoma.